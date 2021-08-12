ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

ช่วยชีวิตไปทีละกิจวัตร
ชุมชน
เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้วที่สโมสรระบำใต้น้ำในย่านฮาร์เล็มได้มีส่วนช่วยให้สมาชิกได้ออกกำลังกายใต้น้ำอยู่เสมอ ทั้งยังทำกิจกรรมกับชุมชนกันอยู่เสมอ
“สามัคคีรวมใจ” คือซีรีส์เกี่ยวกับทีมกีฬาและสโมสรที่ท้าทายวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ณ ซอยตันเล็กๆ แห่งหนึ่งบนถนน West 135th Street ในย่านฮาร์เล็ม มีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนหลายสิบคนที่สวมมาสก์ ใส่สเวทสูทสีแดงทั้งกลุ่ม และเรียกตัวเองว่า “คนเก่าคนแก่” กำลังทักทายกันด้วยการชนข้อศอก ซึ่งต่างจากธรรมเนียมปกติที่จะโอบกอดกัน นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ทุกคนนัดรวมตัวกันอีกครั้งหน้าศูนย์สันทนาการ Hansborough Recreation Center หรือที่เรียกกันเองในกลุ่มว่า “โรงอาบน้ำ” ภายในตัวอาคารที่มีสระว่ายน้ำปูพื้นโมเสกไว้อย่างสวยงามนี้ กลุ่มหญิงชายดังกล่าวเข้ามาซ้อมว่ายน้ำและฝึกตีขาลอยตัวกันในฐานะทีมระบำใต้น้ำรุ่นสูงวัย “Harlem Honeys & Bears” ซึ่งมีผลงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1979 แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อทีมนั้น Rasheedah Ali สมาชิกในทีมบอกว่าเป็นคำพูดติดปากจากช่วงท้ายยุค 70 “ยุคนั้นเวลาเจอผู้ชายกับผู้หญิง “Honey” (น้ำผึ้ง) จะเอาไว้เรียกผู้หญิง ส่วนหมีก็ชอบน้ำผึ้งอยู่แล้ว ทีมนี้เลยเรียกตัวเองว่า “Harlem Honeys & Bears” (น้ำผึ้งและหมีแห่งฮาร์เล็ม)” เธอเล่าต้นกำเนิดของทีมให้ฟัง
บางคนในทีมก็ว่ายน้ำมาทั้งชีวิต แม้กระทั่งในยุคที่แยกสระน้ำเพราะประเด็นสีผิว ส่วนคนอื่นๆ กว่าจะเลิกกลัวน้ำก็อายุขึ้นเลขหกกันแล้ว ตั้งแต่ก่อตั้งทีม สมาชิกได้จับมือกันคว้ารางวัลต่างๆ เอาชนะโรคภัยเรื้อรัง สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรมสอนว่ายน้ำระดับเยาวชนเพื่อถ่ายทอดความหลงใหลและทักษะต่างๆ สู่ทั้งชุมชนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด “คนเป็นโค้ชจะภูมิใจเมื่อได้เห็นเด็กๆ กลุ่มนี้ทั้งชายและหญิงออกแรงน้อยที่สุดเวลาแหวกว่ายในน้ำ” Luther Gales ผู้เป็นประธานทีมกล่าว ณ ขณะนี้ มีงานวิจัยชิ้นต่างๆ เผยให้เห็นว่าเด็กผิวดำคือกลุ่มที่มีโอกาสจะกลายเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายจากการจมน้ำจนเสียชีวิตในอัตราทางสถิติที่ค่อนข้างสูง สิ่งที่ทีม Harlem Honeys & Bears กำลังทำนั้นจึงไม่ใช่แค่การแบ่งปันความสุขจากกีฬา แต่ยังเป็นความพยายามที่จะช่วยชีวิตคนอีกด้วย
พบกับทีม Honeys & Bears
ภาพยนตร์โดย Keenan MacWilliam และ Orian Barki
ภาพถ่ายโดย Flo Ngala
เรียบเรียงโดย Roxanne Fequiere
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020