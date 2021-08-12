ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

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ช่วยชีวิตไปทีละกิจวัตร

ชุมชน

เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้วที่สโมสรระบำใต้น้ำในย่านฮาร์เล็มได้มีส่วนช่วยให้สมาชิกได้ออกกำลังกายใต้น้ำอยู่เสมอ ทั้งยังทำกิจกรรมกับชุมชนกันอยู่เสมอ

อัพเดทล่าสุด: 12 สิงหาคม 2564
ใช้เวลาอ่าน 6 นาที

“สามัคคีรวมใจ” คือซีรีส์เกี่ยวกับทีมกีฬาและสโมสรที่ท้าทายวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ณ ซอยตันเล็กๆ แห่งหนึ่งบนถนน West 135th Street ในย่านฮาร์เล็ม มีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนหลายสิบคนที่สวมมาสก์ ใส่สเวทสูทสีแดงทั้งกลุ่ม และเรียกตัวเองว่า “คนเก่าคนแก่” กำลังทักทายกันด้วยการชนข้อศอก ซึ่งต่างจากธรรมเนียมปกติที่จะโอบกอดกัน นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ทุกคนนัดรวมตัวกันอีกครั้งหน้าศูนย์สันทนาการ Hansborough Recreation Center หรือที่เรียกกันเองในกลุ่มว่า “โรงอาบน้ำ” ภายในตัวอาคารที่มีสระว่ายน้ำปูพื้นโมเสกไว้อย่างสวยงามนี้ กลุ่มหญิงชายดังกล่าวเข้ามาซ้อมว่ายน้ำและฝึกตีขาลอยตัวกันในฐานะทีมระบำใต้น้ำรุ่นสูงวัย “Harlem Honeys & Bears” ซึ่งมีผลงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1979 แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อทีมนั้น Rasheedah Ali สมาชิกในทีมบอกว่าเป็นคำพูดติดปากจากช่วงท้ายยุค 70 “ยุคนั้นเวลาเจอผู้ชายกับผู้หญิง “Honey” (น้ำผึ้ง) จะเอาไว้เรียกผู้หญิง ส่วนหมีก็ชอบน้ำผึ้งอยู่แล้ว ทีมนี้เลยเรียกตัวเองว่า “Harlem Honeys & Bears” (น้ำผึ้งและหมีแห่งฮาร์เล็ม)” เธอเล่าต้นกำเนิดของทีมให้ฟัง

บางคนในทีมก็ว่ายน้ำมาทั้งชีวิต แม้กระทั่งในยุคที่แยกสระน้ำเพราะประเด็นสีผิว ส่วนคนอื่นๆ กว่าจะเลิกกลัวน้ำก็อายุขึ้นเลขหกกันแล้ว ตั้งแต่ก่อตั้งทีม สมาชิกได้จับมือกันคว้ารางวัลต่างๆ เอาชนะโรคภัยเรื้อรัง สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรมสอนว่ายน้ำระดับเยาวชนเพื่อถ่ายทอดความหลงใหลและทักษะต่างๆ สู่ทั้งชุมชนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด “คนเป็นโค้ชจะภูมิใจเมื่อได้เห็นเด็กๆ กลุ่มนี้ทั้งชายและหญิงออกแรงน้อยที่สุดเวลาแหวกว่ายในน้ำ” Luther Gales ผู้เป็นประธานทีมกล่าว ณ ขณะนี้ มีงานวิจัยชิ้นต่างๆ เผยให้เห็นว่าเด็กผิวดำคือกลุ่มที่มีโอกาสจะกลายเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายจากการจมน้ำจนเสียชีวิตในอัตราทางสถิติที่ค่อนข้างสูง สิ่งที่ทีม Harlem Honeys & Bears กำลังทำนั้นจึงไม่ใช่แค่การแบ่งปันความสุขจากกีฬา แต่ยังเป็นความพยายามที่จะช่วยชีวิตคนอีกด้วย

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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

พบกับทีม Honeys & Bears

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Rasheedah Ali

Rasheedah เกิดปี 1935 ที่เมืองซินซินแนติ เธอรักการว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กและได้รับฉายา “Black Esther Williams” จากทักษะกายกรรมใต้น้ำในช่วงวัยเด็ก ต่อมา Rasheedah ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กและอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนนั้น “ฉันรักฮาร์เล็ม ไม่อยากไปอยู่ที่ไหนอีก ถ้าจะไปอีกทีคงรอขึ้นสวรรค์เลย” เธอกล่าว

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

“แค่ลอยตัวเป็น ก็ระบำใต้น้ำได้แล้ว” Monica ผู้เป็นกัปตันทีมกล่าว สระว่ายน้ำคือบ้านพักพิงที่เธออยู่อาศัยมาตลอดชีวิต Monica กล่าวถึงความสัมพันธ์กับคนในทีมที่ค่อยๆ ใช้เวลาสานขึ้นมาทีละนิดว่า “คุณจะต้องทำความรู้จักทุกคนอย่างถ่องแท้ เพราะชีวิตของทีมอยู่ในมือเรา”

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Joyce หวาดกลัวการลงน้ำมาหลายปี แต่เมื่อต้องเจอปัญหาร้ายแรงด้านสุขภาพในวัย 62 เธอก็ตระหนักว่าการเอาชนะความกลัวและการเรียนว่ายน้ำคือสิ่งที่เธอปรารถนา ซึ่งเธอก็ได้เข้าทีมนับแต่นั้น “วันจันทร์กับวันพุธ ร่างกายยังตื่น [เร็ว] เหมือนเดิม” Joyce พูดถึงการว่ายน้ำในสระใกล้บ้านที่เธออยากทำตั้งแต่เมื่อสระปิดให้บริการเพราะโควิด-19

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

“แค่ลอยตัวเป็น ก็ระบำใต้น้ำได้แล้ว” Monica ผู้เป็นกัปตันทีมกล่าว สระว่ายน้ำคือบ้านพักพิงที่เธออยู่อาศัยมาตลอดชีวิต Monica กล่าวถึงความสัมพันธ์กับคนในทีมที่ค่อยๆ ใช้เวลาสานขึ้นมาทีละนิดว่า “คุณจะต้องทำความรู้จักทุกคนอย่างถ่องแท้ เพราะชีวิตของทีมอยู่ในมือเรา”

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Joyce หวาดกลัวการลงน้ำมาหลายปี แต่เมื่อต้องเจอปัญหาร้ายแรงด้านสุขภาพในวัย 62 เธอก็ตระหนักว่าการเอาชนะความกลัวและการเรียนว่ายน้ำคือสิ่งที่เธอปรารถนา ซึ่งเธอก็ได้เข้าทีมนับแต่นั้น “วันจันทร์กับวันพุธ ร่างกายยังตื่น [เร็ว] เหมือนเดิม” Joyce พูดถึงการว่ายน้ำในสระใกล้บ้านที่เธออยากทำตั้งแต่เมื่อสระปิดให้บริการเพราะโควิด-19

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Luther Gales

ประธานทีม Luther เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณอายุ อดีตทหารเรือ นักกีฬาตลอดชีพ นักเต้น หนุ่มไฮโซ ไปจนถึงโค้ช “เราสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ และอาจช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วย” Luther กล่าว

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

“ทุกคนมีทีมอยู่แล้วก่อนผมเข้ามา แต่ผมเป็นคนทำให้ทีมพัฒนาขึ้น” ชายที่สมาชิกในทีมรู้จักในชื่อ “Mr. Footé” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “โค้ช” กล่าว Oliver คือครูฝึกที่เข้มงวด เขาเริ่มแสดงโชว์ใต้น้ำครั้งแรกตอนอายุ 9 ขวบ

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

Lettice อายุ 98 ปี ถือเป็นคนที่อายุมากที่สุดในบรรดาสมาชิกทีม Harlem Honeys & Bears เธอเริ่มหัดว่ายน้ำเมื่อหลังเกษียณตอนอายุ 64 ปีและใช้เวลาที่มีไปกับการว่ายน้ำจนมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

“ทุกคนมีทีมอยู่แล้วก่อนผมเข้ามา แต่ผมเป็นคนทำให้ทีมพัฒนาขึ้น” ชายที่สมาชิกในทีมรู้จักในชื่อ “Mr. Footé” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “โค้ช” กล่าว Oliver คือครูฝึกที่เข้มงวด เขาเริ่มแสดงโชว์ใต้น้ำครั้งแรกตอนอายุ 9 ขวบ

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

Lettice อายุ 98 ปี ถือเป็นคนที่อายุมากที่สุดในบรรดาสมาชิกทีม Harlem Honeys & Bears เธอเริ่มหัดว่ายน้ำเมื่อหลังเกษียณตอนอายุ 64 ปีและใช้เวลาที่มีไปกับการว่ายน้ำจนมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน

ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

Jean Miller

“ฉันหนีการว่ายน้ำมาทั้งชีวิต” Jean กล่าว เธอคิดแบบนี้จนกระทั่งทีม Harlem Honeys & Bears เจอเธอในคลาสแอโรบิกบริเวณสระน้ำตื้นแล้วชวนเธอในวัย 63 ปีมาเข้าทีม Jean รู้สึกสนุกที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเสมอไม่ว่าจะในหรือนอกสระ เธอได้มีโอกาสสอนเด็กๆ ในเมือง ไปจนถึงร่วมขบวนในงาน African American Day Parade “พอได้ออกมาทำอะไรกับทีม ฉันถึงเข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเข้าทีมและการลงสระเท่านั้น มีหลายที่เลยที่ฉันได้ไป” Jean พูดถึงพลังใจที่เธอได้รับจากการใช้เวลาอยู่ในทีม

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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears
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ท่ามกลางมิตรภาพที่แน่นแฟ้น: Harlem Honeys & Bears

ภาพยนตร์โดย Keenan MacWilliam และ Orian Barki
ภาพถ่ายโดย Flo Ngala
เรียบเรียงโดย Roxanne Fequiere

รายงานเมื่อ: กันยายน 2020

เผยแพร่ครั้งแรก: 22 มิถุนายน 2564