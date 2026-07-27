วิธีเอาชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ โดยนักเขียน Lewis Howes

พอดแคสต์ Trained: ก้าวสู่การเป็นผู้ไร้ความกลัวกับ Lewis Howes
การโค้ช
นักกีฬาคนนี้ชนะการแข่งครั้งใหญ่ที่สุดนอกสนามเมื่อเขาตระหนักถึงพลังในตัวที่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้ ตอนนี้ถึงคราวที่เขาจะช่วยเหลือคนอื่นให้ค้นพบพลังแบบเดียวกันนี้แล้ว
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เราทุกคนต่างพัฒนาทักษะหลากหลายด้านในโรงเรียน แต่กลับมีทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจไม่ได้มีสอนในหลักสูตรของทุกคน ทักษะนั้นคือการจัดการความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจ เพราะเมื่อถึงวันที่ชีวิตโยนโจทย์ยากๆ มาให้เราแก้ ซึ่งในกรณีของ Lewis Howes ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พี่ชายติดคุก และชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต้องจบลงเพราะการบาดเจ็บนั้น ยังไม่ต้องพูดถึงการเอาชนะเลย แค่จะรับมือสถานการณ์เราก็ไม่รู้วิธีแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจาก Howes ใช้เวลาครู่หนึ่งบนโซฟาของพี่สาวเพื่อปล่อยอารมณ์ขุ่นมัวออกมา เขาก็ตัดสินใจเผชิญหน้าความกลัวสูงสุดของตัวเอง (ความรู้สึกที่เกิดจากสถานการณ์ข้างต้น) และเปิดรับความเปราะบางของตัวเอง ทุกวันนี้ Howes ผู้เป็นทั้งเจ้าของพอสแคสต์ชี่อดัง นักเขียนระดับเบสต์เซลเลอร์ และนักแฮนด์บอลทีมสหรัฐฯ กำลังทำภารกิจช่วยเหลือคนอื่นค้นหาความยิ่งใหญ่ในตัวผ่านการเผชิญหน้าความกลัวของตัวเอง และใน Episode นี้ชายผู้มีความสามารถรอบด้านคนนี้จะมาเปิดใจเล่าให้ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike ฟังถึงการบรรลุเป้าหมายสุขภาพกายและใจด้วยการเอาชนะความละอายในจิตใจและการแก้ปัญหาวิกฤตตัวตน (Identity Crisis) นอกจากนี้เขายังพูดถึงการพึ่งพาครูฝึกสอนที่ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นักกีฬาชีวิต” คำแนะนำที่ Howes นำมาฝากนั้นมีทั้งเรื่องการเขียนลิสต์ความกลัว การทิ้งหน้ากากที่ปิดบังตัวตน (มีคำพูดเด็ดๆ ที่ผู้ชายทุกคนต้องฟัง) และการคิดแบบก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างเส้นทางแห่งความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ที่เป็นของเราขึ้นมา เป็นเรื่องที่ทำช้ายังดีกว่าไม่ทำเลย
“เผชิญความกลัวจนกว่าความกลัวนั้นจะหายไป”
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ