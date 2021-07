วิธีทำให้เด็กๆ แอ็คทีฟมากขึ้น โดยอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญ

ห้ามทำ: บังคับให้พวกเขาออกกำลังกาย

หากเด็กๆ รู้สึกกดดันและรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ พวกเขาก็อาจจะต่อต้านการเคลื่อนไหวไปเลย ตามข้อมูลจากผลการวิจัยใน Medicine & Science in Sports & Exercise การไม่ให้เด็กๆ ได้ตัดสินใจเองจะเป็นการสกัดกั้นจินตนาการของเด็กๆ พวกเขาจะมองไม่เห็นภาพตัวเองไปออกกำลังกายจริงๆ ดังนั้นให้ชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว 1 ชั่วโมงทุกวัน (ซึ่งตามที่ Centers for Disease Control and Prevention กล่าวไว้ว่าอันที่จริงเด็กในช่วงอายุ 6-17 ปีได้ทำในจำนวนที่น้อยกว่า 25% เสียอีก)