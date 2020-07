จริงๆ แล้วนักวิ่งต้องการน้ำมากน้อยเพียงใด

แล้วเราควรดื่มน้ำมากน้อยเพียงใดจึงดีที่สุด

แม้ว่าผลกระทบจากการวิ่งโดยไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอจะส่งผลเป็นอย่างมาก แต่คุณก็ไม่ถึงกับต้องเคร่งเครียดในปริมาณที่ดื่ม คนสุขภาพดีส่วนใหญ่ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันอย่างเหมาะสมอยู่แล้วโดยให้ความรู้สึกกระหายเป็นตัวชี้นำ ตามรายงานจาก Institute of Medicine of the National Academies



แต่ถ้าคุณทำสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดเมื่อมีเป้าหมายที่เจาะจง เราก็มีสถิติให้เช่นกัน รายงานพบว่าผู้หญิงที่ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมจะได้รับน้ำ 2.7 ลิตรจากเครื่องดื่มและอาหารทั้งหมดที่รับประทานในหนึ่งวัน ส่วนผู้ชายจะดื่มน้ำเฉลี่ย 3.7 ลิตร โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทั้งหมดมาจากน้ำเปล่าและเครื่องดื่มอื่นๆ ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจากอาหารที่มีน้ำเยอะ (ผักและผลไม้เป็นแหล่งที่ดีใช้ได้)