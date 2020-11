การดื่มส่งผลต่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างไร

หาจุดสมดุล

แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกหรือไม่ควรมีความสุขเวลาจบเซสชันในสภาพเหงื่อไหลไคลย้อยแล้วได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ การดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณในการดื่ม “ผลเสียของแอลกอฮอล์ที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูกำลังและการปรับตัวของกล้ามเนื้อมักจะปรากฏให้เห็นเมื่อปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 1 กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว” Barnes กล่าว



ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขก็ได้ Barnes กล่าวว่า ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามแนวทางอาหารสำหรับคนอเมริกัน (Dietary Guidelines for Americans) ที่แนะนำปริมาณการดื่มในระดับพอประมาณได้ ซึ่งความพอประมาณในที่นี้มีปริมาณสูงสุดสำหรับผู้หญิงคือ 1 ดื่มมาตรฐาน ส่วนผู้ชายคือ 2 ดื่มมาตรฐาน โดย 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับแอลกอฮอล์ 14 กรัม หรือเบียร์ปกติ 355 มล. ไวน์ 148 มล. หรือสุรากลั่น 44 มล. แอลกอฮอล์ก็น่าจะไม่สร้างปัญหาให้คุณในการฟื้นฟูกำลังหรือการปรับตัวของกล้ามเนื้อได้ (โดยปกติผู้ชายมีปริมาณเอนไซม์และปริมาณน้ำในร่างกายที่จำเป็นสำหรับการเผาผลาญและทำให้แอลกอฮอล์เจือจางได้มากกว่า ผู้ชายจึงดื่มได้มากกว่าก่อนจะเกิดผลเสีย)



งานวิจัยชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร “Journal of the International Society of Sports Nutrition” ค้นพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพอประมาณ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งในกรณีนี้คือการดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 5.4 เปอร์เซ็นต์ 1 หน่วย (เบียร์หรือวอดก้าโซดา 1 ขวดเล็ก) สำหรับผู้หญิงและ 2 หน่วยสำหรับผู้ชาย ไม่ส่งผลต่อการปรับตัวและพัฒนาของค่า VO2 Max กับค่าแรงบีบของมือหลังจากผ่านโปรแกรม HIIT 10 สัปดาห์ หรืออีกความหมายหนึ่ง การดื่มในลักษณะนี้ดูจะไม่ได้ลดผลดีของการเทรนนิ่งลงเลย



และบทความทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร “Journal of Functional Morphology and Kinesiology” ค้นพบว่าผู้รับการทดลองที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพอประมาณภายในเวลาเป็นชั่วโมงหลังออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance Workout) ดูจะไม่พบว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงด้านแรง พลัง ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความปวดเมื่อย หรืออัตราความรู้สึกเหนื่อย (ระดับของแรงที่คิดว่าตัวเองใช้ไป) เมื่อทดสอบนานสูงสุด 60 ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกาย ดังนั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “การดื่มเพียงขวด 2 ขวดหลังออกกำลังกายแล้วจะมีผลเสียต่อการฟื้นฟูกำลังนั้นเป็นไปได้ยากมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณเคยชินกับการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่พอประมาณแล้ว” Barnes กล่าว