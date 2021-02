ฉันจะเร็วขึ้นได้อย่างไร

ควบคุมเวลานอน

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ถ้าขาดการพักผ่อนดีๆ ในยามค่ำคืน ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างจากในฟิตเนสจะไม่มีฐานให้ยืน W. Chris Winter, MD ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนและผู้เขียน “The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It” กล่าว นั่นเป็นเพราะการนอนที่ไร้คุณภาพหรือใช้เวลาเพียงสั้นๆ ส่งผลต่อการเผาผลาญอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเผลาผลาญที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ



แต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬา คุณอาจต้องนอนมากกว่าเวลานอนที่แนะนำ หรือก็คือ 7-9 ชั่วโมง โดยงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและตีพิมพ์ในวารสาร “Sleep” ระบุว่านักกีฬาบาสเก็ตบอลวิ่งสปรินท์ได้เร็วขึ้นหลังเพิ่มเวลานอนโดยรวมให้ตัวเองเป็นอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อคืนภายในเวลา 5 ถึง 7 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าน่าเอามาทดลองกับตัวเอง โดยให้คุณเร่งเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นและทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ถึง 3 สัปดาห์ จากนั้นดูว่าความเร็วของตัวเองเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ ส่วนถ้าคุณมีปัญหากับการเข้านอนเร็ว Winter แนะนำให้ตั้งนาฬิกาเตือนเวลาเข้านอนไว้ เหมือนกับเวลาตั้งนาฬิกาปลุกในยามเช้า