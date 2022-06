มอบชีวิตใหม่ให้กับสนีกเกอร์คู่เก่าด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ

ความรักที่มีต่อสนีกเกอร์เริ่มต้นขึ้นอย่างไร

"ฉันใส่ Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 สมัยที่เล่นบาสเก็ตบอลชั้นเกรด 7 พอได้คู่แรกคู่นั้นมา ก็มีบางอย่างเปลี่ยนไป และฉันก็ไม่เคยหันหลังกลับไปมองอีกเลย"



ช่วงนี้ชอบรองเท้าคู่ไหน

Air Jordan 1 "Not For Resale": "ข้อความ 'PLEASE CREASE' ที่ช่วงปลายเท้าคือดีมาก สะท้อนวัฒนธรรมรองเท้าออกมาได้อย่างตรงประเด็น"



ISPA Flow: "คู่นี้มีส่วนบนโปร่งแสงที่งดงามมากจริงๆ ใส่เดินก็สนุก ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเลย"



Blazer Jumbo: "ดีไซน์มาได้พิถีพิถันจริงๆ รู้สึกได้เลยว่า 'จะยกระดับรุ่นคลาสสิกก็ต้องแบบนี้แหละ'"