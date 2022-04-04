มอบชีวิตใหม่ให้กับสนีกเกอร์คู่เก่าด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ

มอบชีวิตใหม่ให้กับสนีกเกอร์คู่เก่า ด้วยส้ม ถั่ววอลนัท และแป้ง?
นวัตกรรม
ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิดเลย เหล่าดีไซเนอร์รองเท้า Nike จะมาแบ่งปัน 3 วิธีในการใช้วัตถุดิบธรรมชาติยืดอายุให้กับสนีกเกอร์ ซึ่งทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน
"เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง" คือซีรีส์ที่คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคจากการลงมือทำจริงกับนวัตกรผู้เชี่ยวชาญ
"ฉันเป็นมังสวิรัติที่ได้เกรด A+ แต่เป็นวีแกนที่ได้เกรด A- ค่ะ" Aja Zarrehparvar ผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รองเท้ากล่าวติดตลก เธอจะมาเล่าให้เราฟังถึงสูตรการย้อมสีสนีกเกอร์ด้วยวัตถุดิบจากพืช
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะทานเป็นมื้อเที่ยงหรือวิธีดูแลรักษารองเท้า เราทุกคนก็ล้วนมีเส้นทางเป็นของตัวเองที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่คำถามก็คือ การกระทำของเราแต่ละคนจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงๆ หรือ
Aja คิดว่าได้ "วัฒนธรรมจะกำหนดสิ่งที่เรายึดถือกันว่าเป็นความ 'เท่'" เธอบอก "ถ้าวัฒนธรรมการส่งเสริมการแปลงโฉมรองเท้า ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรองเท้าเองหรือการรักษาสิ่งต่างๆ ยังคงดำเนินต่อไป เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลายมาเป็นเสาหลักแห่งความเท่ที่ยากจะปฏิเสธได้"
พบกับพิธีกร Aja Zarrehparvar (ขวา) และแขกรับเชิญ Indah Nur
แม้การแช่รองเท้าลงในหม้อน้ำร้อนต้มบีทรูทใบใหญ่อาจฟังดูแล้วรู้สึกว่า (ยัง) ไม่ใช่การกระทำที่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตรงๆ เท่าไรนักสำหรับใครหลายคน แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ Aja ทำในแต่ละวัน
"งานที่ฉันทำก็คือเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าดีไซเนอร์ทั่วทั้งบริษัทให้ได้ออกสำรวจ ได้ฝัน ได้ค้นพบ และได้รู้สึกตื่นเต้นเสมอกับขั้นตอนและแนวทางใหม่ๆ" เธอเล่าถึงงานที่เธอทำที่ Blue Ribbon Studio ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในแคมปัสของ Nike เอง "บางครั้งก็มีการผิดพลาดกันบ้าง แต่ก็เป็นข้อผิดพลาดที่ส่งผลดี แล้วนั่นคือตอนที่เราต้องคิดแก้ปัญหา"
พร้อมแก้ไขปัญหาสนีกเกอร์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยการใช้ความคิดแบบล้ำนวัตกรรม (รวมทั้งต้องเปื้อนไม้เปื้อนมือกันสักนิด) แล้วหรือยัง เลื่อนลงไปดูต่อด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีทำความสะอาด ย้อมสี และติดกาวให้กับรองเท้าด้วยวิธีที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง Aja และ Indah Nur ดีไซเนอร์รองเท้าร่วมวงการใช้กันที่บ้าน ไปดูกันเลย
หมายเหตุ: สำหรับบางวิธี คุณจะต้องทำงานร่วมกับของเหลวอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแล รวมถึงให้ใส่แว่นนิรภัยและสวมถุงมือด้วย
1. วิธีคงความสดใหม่ให้สนีกเกอร์ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ที่บ้าน
ไม่ว่าจะอยากรักษาสนีกเกอร์ให้ดูเหมือนเพิ่งแกะกล่องให้นานที่สุด หรือจะอยากทำให้รองเท้ามีลุคที่ดูเหมือนใส่มานานซึ่งจะยิ่งดูดีเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้แน่ๆ ก็คือ "ถ้าดูแลรักษาดีๆ ของที่มีก็จะอยู่ได้นาน" Indah บอก เธอมีความสามารถด้านการดีไซน์สนีกเกอร์ให้ทนทานชนิดที่รับมือกับเด็กๆ ที่ใส่วิ่งเล่นเต็มที่ได้ หากไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีเพราะมีความคิดเห็นและเคล็ดลับต่างๆ ให้ค้นหาค้นดูเต็มไปหมด ก็ให้ลองเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆ เริ่มด้วยอะไรที่มีอยู่ที่บ้าน ด้วยเครื่องมือที่อาจจะมีอยู่แล้วในครัวหรือในห้องน้ำ ชมคลิปด้านบนเพื่อดูวิธีอย่างละเอียดได้เลย
เกร็ดน่ารู้: เช่นเดียวกับพลาสติกหลายชนิด
ฟองอากาศของ Nike Air อาจหมองลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน แต่ไม่ต้องกังวลไป
เพราะเรามีเคล็ดลับที่จะทำให้มันดูใสแจ๋วเหมือนใหม่
ตามไปดูได้เลย
เคล็ดลับเสริม: การสลับคู่สนีกเกอร์ใส่ไม่เพียงจะเหมาะกับลุคการแต่งตัวเท่านั้น แต่ยังทำให้รองเท้าดูสดใหม่ได้ยาวนานขึ้นด้วย วิศวกรด้านคุณภาพของ Nike บอกมาว่าพื้นรองเท้าโฟมชั้นกลางส่วนใหญ่จะใช้เวลาคลายตัว 24-48 ชั่วโมงหลังจากที่ใส่มาทั้งวัน ดังนั้น ถ้าทำได้ ก็ควรมีรองเท้าอย่างน้อย 2 คู่เอาไว้ใส่สลับกัน เพื่อให้รองเท้าได้มีเวลาฟื้นตัวกลับมา
2. วิธีย้อมสีรองเท้าอย่างเป็นธรรมชาติ และมอบชีวิตใหม่ให้กับรองเท้า
เคยเจอรองเท้าคู่ที่ซุกไว้ลึกในตู้ไหม ที่ทั้งเยินทั้งสีเปลี่ยน หรือคู่ที่ใส่จนเบื่อแล้ว ก่อนที่จะนำรองเท้าคู่นั้นไปบริจาคหรือรีไซเคิล ให้ลองนำกลับมาชุบชีวิตให้มีสีสันในลุคใหม่ดูก่อน และจะดียิ่งกว่าหากได้ลองสูตรที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแบบเดียวกับคู่ด้านบน "ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การย้อมสีรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าได้เหมือนเกิดใหม่" Aja กล่าว "แต่การย้อมด้วยขมิ้น กาแฟ หรือเศษอาหารเหลือทิ้งนั้นก็นับเป็นวงจรชีวิตที่มีความเป็นศิลปะเหมือนกัน"
เกร็ดน่ารู้: บีทรูทให้สีแดง กาแฟให้สีน้ำตาล
แต่รู้ไหมว่าเมล็ดอะโวคาโดย้อมออกมาแล้ว
ได้สีอะไร หาคำตอบที่ต้องทึ่งได้ใน
คลิปด้านบน
เคล็ดลับเสริม: ต้องรู้จักวัสดุด้วยนะ สีย้อมธรรมชาติแบบที่พูดถึงไปด้านบนนั้นใช้ได้ดีที่สุดกับวัสดุธรรมชาติ อย่างฝ้าย ผ้าใบ หนังกลับ ขนสัตว์ ในขณะที่วัสดุสังเคราะห์ (อย่างพลาสติก ยาง โพลีเอสเตอร์) ซึ่งใช้ทำส่วนประกอบหลายอย่างของรองเท้านั้นจะดูดซึมสีย้อมธรรมชาติได้ไม่เหมือนกัน หากต้องการแปลงโฉมสีสันวัสดุเหล่านี้ ให้ลองใช้สีย้อมที่แรงขึ้นซึ่งหาซื้อได้ตามร้านงานฝีมือทั่วไป
3. วิธีทำกาวรองเท้าแบบ DIY และรักษาสนีกเกอร์ที่พังแล้ว
"เป็นเรื่องของการได้มาหรือความรู้สึกตอนที่ใส่ล้วนๆ เลย" Aja เล่าให้ฟังถึงรองเท้าหลายคู่ที่เธอชอบ (รวมถึงคู่ในดวงใจที่เห็นด้านบนด้วย) "ทุกคู่มีแง่มุมที่มีความมหัศจรรย์อยู่ ซึ่งเอาตรงๆ ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ ถึงจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เถอะ" ถ้ามีสนีกเกอร์คู่ใจที่องค์ประกอบต่างๆ เริ่มจะหลุดแล้วล่ะก็ อย่ากลัวที่จะนำไปติดกาว และอย่าลืมชมคลิปด้านบนเพื่อดูเคล็ดลับว่าส่วนไหนซ่อมได้บ้าง จะติดกาวให้ได้ดีที่สุดต้องทำอย่างไร ไปจนถึงสูตรที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน
เกร็ดน่ารู้: กาวจากแป้งแบบที่สาธิต
ให้ชมด้านบนนั้น ใช้กันมานานตั้งแต่
สมัยโบราณ (เป็นพันๆ ปีมาแล้ว)
ในงานฝีมือหลายอย่าง ทั้งการเย็บเล่ม
หนังสือ งานเดคูพาจ และอีกเพียบ
เคล็ดลับเสริม: ถ้าถามว่ามีกาวที่ดีกว่านี้ไหม ก็ต้องตอบว่ามีแน่นอน และนักเคมีที่ Nike ก็คิดค้นพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี แม้แต่กาวที่แข็งแรงชนิดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก็เสื่อมสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี ยิ่งถ้าเจอความชื้นหรือความร้อนมากเกินไป ก็ยิ่งเร่งให้เสื่อมสภาพไวขึ้น ดังนั้นพยายามเลี่ยงสองอย่างนี้เอาไว้ แต่ถ้ารองเท้าที่มีหมดสภาพแล้วจริงๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลได้เสมอที่ Nike Store ในสาขาที่มีให้บริการ
พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสนีกเกอร์: Aja + Indah
หลังจากที่ได้เรียนรู้เคล็ดลับด้านบนไปแล้ว คราวนี้ก็มาทำความรู้จักกับพิธีกร "เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง" ตอนนี้กันเลย
Aja
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รองเท้า
Blue Ribbon Studio ที่ Nike
Blue Ribbon Studio คืออะไร
"BRS คือจุดรวมด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และชุมชนในงานดีไซน์ของ Nike เราคือศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ด้านการดีไซน์ของ Nike เป็นที่ซึ่งเหล่าดีไซเนอร์เข้ามาเล่นได้"
เล่าให้ฟังถึงงานที่ทำหน่อย
"การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รองเท้าที่ BRS หมายถึงการเป็นคนที่คอยสนับสนุนดีไซเนอร์คนอื่นๆ กระโดดเข้าร่วมในคลื่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยรสชาติ ผิวสัมผัส และรูปทรงที่แตกต่างกันไป ฉันมองว่าตัวเองเป็นนมที่อยู่ในชามซีเรียล เป็นนมทางเลือกจากข้าวโอ๊ต"
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
"ฉันจบด้านสถาปัตย์ทั้งป.ตรีและป.โท เข้ามาทำงานที่ Nike ในตอนแรกเป็นดีไซเนอร์รองเท้า 3 มิติเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว"
บุคลิกส่วนตัวด้านใดบ้างที่นำมาใช้กับงานและการใช้ชีวิต
"ฉันชอบออกสำรวจและชอบลงมือทำแบบไม่ต้องไปคิดเยอะ สนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามทำทุกเรื่องให้ไม่เครียดมากนัก"
ความรักที่มีต่อสนีกเกอร์เริ่มต้นขึ้นอย่างไร
"ฉันใส่ Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 สมัยที่เล่นบาสเก็ตบอลชั้นเกรด 7 พอได้คู่แรกคู่นั้นมา ก็มีบางอย่างเปลี่ยนไป และฉันก็ไม่เคยหันหลังกลับไปมองอีกเลย"
ช่วงนี้ชอบรองเท้าคู่ไหน
Air Jordan 1 "Not For Resale": "ข้อความ 'PLEASE CREASE' ที่ช่วงปลายเท้าคือดีมาก สะท้อนวัฒนธรรมรองเท้าออกมาได้อย่างตรงประเด็น"
ISPA Flow: "คู่นี้มีส่วนบนโปร่งแสงที่งดงามมากจริงๆ ใส่เดินก็สนุก ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเลย"
Blazer Jumbo: "ดีไซน์มาได้พิถีพิถันจริงๆ รู้สึกได้เลยว่า 'จะยกระดับรุ่นคลาสสิกก็ต้องแบบนี้แหละ'"
Indah
ดีไซเนอร์วัสดุ
ทีมรองเท้าเด็กที่ Nike
เล่าให้ฟังถึงงานที่ทำหน่อย
"งานที่ทำคือต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สินค้าให้มีความน่าจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความครบวงจรมาใช้ผ่านมุมมองของวัสดุ"
ความรักที่มีต่อสนีกเกอร์เริ่มต้นขึ้นอย่างไร
"สายสัมพันธ์ของฉันกับสนีกเกอร์คือการสนุกไปกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว ฉันมาจากอินโดนีเซีย ย้ายมาอยู่ลอสแอนเจลิสในปี 2005 ตอนนั้นพูดอังกฤษไม่ได้เลย ลูกพี่ลูกน้องของฉันก็พูดภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ แต่เราก็ผูกพันกันผ่านทางสนีกเกอร์ พวกเขาชอบพาฉันไปจองที่ต่อคิวซื้อสินค้าเปิดตัว ตอนที่ต่อแถวอยู่ฉันก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ต้องบอกเลยว่าชุมชนนี่แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกได้รับการต้อนรับ"
บุคลิกส่วนตัวด้านใดบ้างที่นำมาใช้กับงานและการใช้ชีวิต
"ฉันเป็นคนสบายๆ เข้ากับคนอื่นง่าย เป็นคนราศีมังกร ชอบลองอาหารที่ตัวเองไม่คุ้นเคย ชอบค้นหาร้านวินเทจใหม่ๆ ร้านขายของมือสองใหม่ๆ อะไรแบบนี้ รองเท้าที่ใส่ก็เลยต้องให้สัมผัสสบาย เพราะฉันไม่ชอบอยู่กับที่"
ช่วงนี้ชอบรองเท้าคู่ไหน
Air Jordan 4 x Off-White: "คู่นี้มีความหมายกับฉันมากเพราะเป็นรุ่นสำหรับผู้หญิง ยิ่งใส่นานเท่าไรก็ยิ่งดูดี ซึ่งในทีมของฉันก็ชอบคุยกันถึงเรื่องการเสาะหาวัสดุที่ยิ่งใส่นานวันเข้าก็ยิ่งให้ลุคที่ดูดี"
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "เพื่อนให้คู่นี้มาเป็นของขวัญ หลายคนดูจะไม่ค่อยชอบรุ่นหุ้มข้อปานกลาง แต่สำหรับฉันคือมันใส่สบายมาก เป็นหนึ่งในรุ่นที่ชอบสุดๆ แถมยิ่งดีไซน์โดยผู้หญิงอีก ทั้งเรื่องราว ทั้งคู่สี สุดๆ ไปเลย"
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "เป็นอีกคู่ที่ออกมาในรุ่นสำหรับผู้หญิงซึ่งยากมากในการตามหา แต่ก็โชคดีที่ฉันได้มา ฉันชอบวัสดุระดับพรีเมียม ชั้นบุลายควิลท์ (ใส่สบายมาก) หนังกลับ ปลายเชือกที่พิมพ์ข้อความ 'WORK HARDER'"
Aja
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รองเท้า
Blue Ribbon Studio ที่ Nike
Blue Ribbon Studio คืออะไร
"BRS คือจุดรวมด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และชุมชนในงานดีไซน์ของ Nike เราคือศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ด้านการดีไซน์ของ Nike เป็นที่ซึ่งเหล่าดีไซเนอร์เข้ามาเล่นได้"
เล่าให้ฟังถึงงานที่ทำหน่อย
"การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รองเท้าที่ BRS หมายถึงการเป็นคนที่คอยสนับสนุนดีไซเนอร์คนอื่นๆ กระโดดเข้าร่วมในคลื่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยรสชาติ ผิวสัมผัส และรูปทรงที่แตกต่างกันไป ฉันมองว่าตัวเองเป็นนมที่อยู่ในชามซีเรียล เป็นนมทางเลือกจากข้าวโอ๊ต"
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
"ฉันจบด้านสถาปัตย์ทั้งป.ตรีและป.โท เข้ามาทำงานที่ Nike ในตอนแรกเป็นดีไซเนอร์รองเท้า 3 มิติเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว"
บุคลิกส่วนตัวด้านใดบ้างที่นำมาใช้กับงานและการใช้ชีวิต
"ฉันชอบออกสำรวจและชอบลงมือทำแบบไม่ต้องไปคิดเยอะ สนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามทำทุกเรื่องให้ไม่เครียดมากนัก"
Indah
ดีไซเนอร์วัสดุ
ทีมรองเท้าเด็กที่ Nike
เล่าให้ฟังถึงงานที่ทำหน่อย
"งานที่ทำคือต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สินค้าให้มีความน่าจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความครบวงจรมาใช้ผ่านมุมมองของวัสดุ"
ความรักที่มีต่อสนีกเกอร์เริ่มต้นขึ้นอย่างไร
"สายสัมพันธ์ของฉันกับสนีกเกอร์คือการสนุกไปกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว ฉันมาจากอินโดนีเซีย ย้ายมาอยู่ลอสแอนเจลิสในปี 2005 ตอนนั้นพูดอังกฤษไม่ได้เลย ลูกพี่ลูกน้องของฉันก็พูดภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ แต่เราก็ผูกพันกันผ่านทางสนีกเกอร์ พวกเขาชอบพาฉันไปจองที่ต่อคิวซื้อสินค้าเปิดตัว ตอนที่ต่อแถวอยู่ฉันก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ต้องบอกเลยว่าชุมชนนี่แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกได้รับการต้อนรับ"
บุคลิกส่วนตัวด้านใดบ้างที่นำมาใช้กับงานและการใช้ชีวิต
"ฉันเป็นคนสบายๆ เข้ากับคนอื่นง่าย เป็นคนราศีมังกร ชอบลองอาหารที่ตัวเองไม่คุ้นเคย ชอบค้นหาร้านวินเทจใหม่ๆ ร้านขายของมือสองใหม่ๆ อะไรแบบนี้ รองเท้าที่ใส่ก็เลยต้องให้สัมผัสสบาย เพราะฉันไม่ชอบอยู่กับที่"
ความรักที่มีต่อสนีกเกอร์เริ่มต้นขึ้นอย่างไร
"ฉันใส่ Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 สมัยที่เล่นบาสเก็ตบอลชั้นเกรด 7 พอได้คู่แรกคู่นั้นมา ก็มีบางอย่างเปลี่ยนไป และฉันก็ไม่เคยหันหลังกลับไปมองอีกเลย"
ช่วงนี้ชอบรองเท้าคู่ไหน
Air Jordan 1 "Not For Resale": "ข้อความ 'PLEASE CREASE' ที่ช่วงปลายเท้าคือดีมาก สะท้อนวัฒนธรรมรองเท้าออกมาได้อย่างตรงประเด็น"
ISPA Flow: "คู่นี้มีส่วนบนโปร่งแสงที่งดงามมากจริงๆ ใส่เดินก็สนุก ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเลย"
Blazer Jumbo: "ดีไซน์มาได้พิถีพิถันจริงๆ รู้สึกได้เลยว่า 'จะยกระดับรุ่นคลาสสิกก็ต้องแบบนี้แหละ'"
ช่วงนี้ชอบรองเท้าคู่ไหน
Air Jordan 4 x Off-White: "คู่นี้มีความหมายกับฉันมากเพราะเป็นรุ่นสำหรับผู้หญิง ยิ่งใส่นานเท่าไรก็ยิ่งดูดี ซึ่งในทีมของฉันก็ชอบคุยกันถึงเรื่องการเสาะหาวัสดุที่ยิ่งใส่นานวันเข้าก็ยิ่งให้ลุคที่ดูดี"
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "เพื่อนให้คู่นี้มาเป็นของขวัญ หลายคนดูจะไม่ค่อยชอบรุ่นหุ้มข้อปานกลาง แต่สำหรับฉันคือมันใส่สบายมาก เป็นหนึ่งในรุ่นที่ชอบสุดๆ แถมยิ่งดีไซน์โดยผู้หญิงอีก ทั้งเรื่องราว ทั้งคู่สี สุดๆ ไปเลย"
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "เป็นอีกคู่ที่ออกมาในรุ่นสำหรับผู้หญิงซึ่งยากมากในการตามหา แต่ก็โชคดีที่ฉันได้มา ฉันชอบวัสดุระดับพรีเมียม ชั้นบุลายควิลท์ (ใส่สบายมาก) หนังกลับ ปลายเชือกที่พิมพ์ข้อความ 'WORK HARDER'"
สนับสนุนโดย Move to Zero: การเดินทางของ Nike สู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา
ภาพยนตร์โดย Ariel Fisher
เรียบเรียงโดย Gail Dorwin