น้ำตาลส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

เหตุผลคืออย่างนี้ โดยธรรมชาติขององค์ประกอบทางเคมีในอาหาร คาร์โบไฮเดรตทุกรูปแบบมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ผักชนิดต่างๆ เมื่อคุณกินหรือดื่มคาร์บเหล่านี้ ระบบย่อยอาหารจะย่อยโมเลกุลขนาดใหญ่ให้แตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ จนร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ Lauren Antonucci, RDN นักกำหนดอาหารด้านกีฬาที่ได้รับการรับรองและเจ้าของคลินิก Nutrition Energy ในนครนิวยอร์ก อธิบาย จากนั้นตับอ่อนจะปล่อยอินซูลินออกมาเพื่อพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ตับแล้วนำไปใช้เป็นพลังงานหรือกักเก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อไป



เมื่อคุณกินของหวานจนลืมตัว (ใครๆ ก็เคย) ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้ร่างกายเร่งผลิตอินซูลินเพื่อทำให้ระดับน้ำตาลลดลง การลดลงของระดับน้ำตาลนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ระดับพลังงานร่วงต่ำลงได้ ซึ่งเมื่อคุณพยายามฟื้นพลังงานโดยกินน้ำตาลเข้าไปอีก วงจรนี้ก็จะเกิดซ้ำอีกครั้ง Antonucci อธิบาย



ถ้าคุณกินน้ำตาลมากไปและกินแบบนี้เป็นประจำ เสบียงพลังงานสำหรับ “ใช้ในอนาคต” อาจเริ่มเก็บสะสมที่เซลล์ไขมันแทน และเมื่อคุณกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจหนีไม่พ้นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมงานวิจัยถึงค้นพบว่าการลดปริมาณน้ำตาลเพิ่มความหวานนั้น (เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่ม) ช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจและความเสี่ยงในการเกิดโรค เรื่องการควบคุมน้ำหนัก ไปจนถึงเรื่องผิวหนังและการนอนหลับได้



ในทางกลับกัน อาหารไม่แปรรูปที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติช่น มะม่วง ยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอย่างไฟเบอร์ วิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย จึงทำให้ผลกระทบจากอาหารจำพวกนี้เบาบางลง “ไฟเบอร์ช่วยยืดระยะเวลาในกระบวนการย่อยอาหาร จึงไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงแล้วดิ่งลง” Jessica Cording นักกำหนดอาหารวิชาชีพและเจ้าของหนังสือ “The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety” กล่าว ถ้าในมื้ออาหารของคุณมีแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนและไขมันอย่างเนยถั่วหรือชีสอยู่ด้วย ระดับน้ำตาลจะพุ่งสูงน้อยลงกว่าเดิมและทำให้คุณมีพลังยาวนานขึ้น