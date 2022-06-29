การดูแลตัวเองคืออะไรและต้องปฏิบัติอย่างไร โดย Dr. Theresa Melito-Conners

พอดแคสต์ Trained: ดูแลตัวเองตามแบบฉบับของคุณไปกับ Dr. MC
การโค้ช
การดูแลตัวเองไม่ได้มีแค่การเอาใจตัวเอง แต่ยังเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญให้ความต้องการทั้งหมด ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณด้วย Dr. MC จะมาบอกวิธีกับเรา
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
การลงแช่อ่างบาธบอมบ์กับการได้มาส์กหน้าอาจทำให้เรารู้สึกดีได้ในช่วงเวลาที่ได้ทำ แต่จริงๆ แล้วการดูแลตัวเองยังมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีก Theresa Melito-Conners, PhD บอกว่าคนเรามีความต้องการทางกาย ใจ และจิตวิญญาณที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามี และถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ เธอค้นพบศาสตร์การดูแลตัวเองหลังจากที่เกือบจะเบิร์นเอาต์จากงานที่ทำ ศึกษาต่อด้านนี้จนจบปริญญาเอก แล้วได้มาเปิดเว็บไซต์ “Dr. MC’s Self-Care Cabaret” ใน Episode นี้ เธอจะมาเผยให้ Jaclyn Byrer ผู้ดำเนินรายการได้เห็นถึง 10 สิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวนพูดคุยให้ลึกถึงแก่นของการขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงวิธีการเตรียมคนเจเนอเรชันถัดไปให้พร้อมไปสู่ความสำเร็จในด้านการดูแลตัวเอง และมีโบนัสให้ก็คือ Dr. MC จะพาเราไปรู้จักกับหนึ่งในวิธีการทำสมาธิตามเสียงแนะนำอันโด่งดังของเธอ เพื่อให้คุณได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆ ง่ายๆ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
“ค่อยๆ เริ่มจากจุดเล็กๆ ได้ค่ะ ถ้าค่อยๆ ปรับทีละนิด เปลี่ยนทีละหน่อย พอเวลาผ่านไปก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆ ค่ะ”
Theresa Melito-Conners
PhD, ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัวเองและผู้ก่อตั้ง Dr. MC’s Self-Care Cabaret
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ