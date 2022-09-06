การมีสติช่วยเสริมสร้างและเลิกนิสัยได้ ข้อมูลจากดร. Jud Brewer

พอดแคสต์ Trained: เลิกนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับ Dr. Jud Brewer
การโค้ช
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มต้นในสมอง เรียนรู้ที่จะแก้นิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยคำแนะนำในการฝึกสติจากจิตแพทย์ด้านการเสพติดคนนี้
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
ไม่ว่าจะเป็นการฝืนใจพยายามจ้องหน้าจอให้น้อยลงหรือการอดกลั้นไม่ให้กินของหวานมากเกินไป เราหลายคนก็รู้ดีว่าการเลิกนิสัยที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นยากแค่ไหน และจากคำกล่าวของ Judson Brewer, MD, PhD, เจ้าของหนังสือ The Craving Mind การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยสติมากกว่าวินัย ใน Episode นี้ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมประจำศูนย์ Mindfulness Center ที่ Brown University ร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเวลาที่เราเลิกและสร้างนิสัยใดๆ นอกจากนี้ เขาจะมาแบ่งปันเครื่องมือการวางแผนนิสัย ตัวย่อต่างๆ และเทคนิคการจัดระเบียบที่ช่วยให้ทุกคนควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นไปได้ตลอด
"เรื่องสำคัญไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราควรทำ แต่คือการฟังความรู้สึกนึกคิดของร่างกาย และเมื่อเรารับฟังสิ่งที่ร่างกายคิด เราก็จะเลิกชอบนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั้นไปเอง"
Judson Brewer
MD, PhD, จิตแพทย์ด้านการเสพติดและนักประสาทวิทยา
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ