การนอนหลับช่วยเสริมประสิทธิภาพได้อย่างไร โดย Dr. Jeffrey Durmer

พอดแคสต์ Trained: นอนหลับแบบแชมป์ไปกับ Dr Durmer
การโค้ช
คุณไม่อาจก้าวสู่จุดสูงสุดได้ถ้าไม่รู้จักวิธีการพักผ่อน ผู้เชี่ยวชาญคนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมการนอนหลับจึงเป็นกุญแจสำคัญของกิจวัตรการเทรนนิ่งที่ประสบความสำเร็จ
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เมื่อนึกถึงการออกกำลัง คนมักจะไม่นึกถึงการนอนสักเท่าไร แต่หลังจากที่ Jeffrey Durmer (MD, PhD) สังเกตเห็นว่าการช่วยเหลือด้านการนอนหลับยังมีไม่เพียงพอนักตั้งแต่ครั้งที่เขายังเป็นนักกีฬาแนวหน้า และอีกครั้งเมื่อลูกสาวของเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำระดับประเทศ เมื่อนั้นเขาจึงตัดสินใจนำหัวข้อนี้มาศึกษาวิจัยด้วยตัวเอง และในวันนี้ Dr Durmer ซึ่งเป็นนักประสาทวิทยา นักประสาทวิทยาเชิงระบบ และแพทย์อายุรศาสตร์การนอนหลับก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยด้านการนอนหลับให้นักกีฬาระดับท็อปในปัจจุบัน ตลอดการทำงานร่วมกับ NFL และทีมยกน้ำหนักสหรัฐอเมริกาในช่วงโตเกียวโอลิมปิกปี 2021 เขาได้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคง่ายๆ อย่างการนอนสะสมไว้ล่วงหน้า (Sleep Banking) อาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสมรรถภาพในการเล่นกีฬา และยิ่งไปกว่านั้น การนอนกลับก็เป็นการฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งไม่มีกิจวัตรการเทรนนิ่งไหนจะสำเร็จได้โดยปราศจากการนอนหลับที่เพียงพอ ใน Episode นี้ Dr Durmer ร่วมกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer จะมาเจาะลึกว่าทำไมการนอนหลับจึงจำเป็นต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งบอกวิธีสังเกตว่าตัวเองนอนหลับได้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการจริงๆ แล้วหรือยัง เพื่อปูเส้นทางไปสู่วันพรุ่งนี้ที่กระปรี้กระเปร่ากว่าที่เคย
“อยากให้เริ่มมองว่าการนอนหลับไม่ใช่การจบวันแต่ละวัน แต่เป็นการเริ่มต้นสำหรับวันพรุ่งนี้ต่างหาก”
Jeffrey Durmer
MD, PhD, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำ Nox Health
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ