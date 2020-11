วิธีค้นหาเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ

การรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์นั้นยังเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย “ให้คิดว่าเหตุผลของคุณเป็นหลักการที่คอยนำทาง เป็นเหมือนดาวเหนือประจำใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณสู่ทิศทางที่คุณมุ่งหน้าไปและสิ่งที่คุณทำในแต่ละวัน และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนไปแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง” Nicole Detling, PhD กล่าว เธอคือโค้ชประสิทธิภาพด้านจิตใจและผู้เขียนร่วมของ “Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance” สถานการณ์ของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ่งที่คุณทำในช่วงเวลานั้นเป็นเงาสะท้อนของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณ



สมมติว่าตกงาน ถ้าคุณใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการอบคัพเค้กให้เพื่อนๆ และครอบครัวแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่ทำ คุณอาจใช้โอกาสนี้เป็นจุดเปลี่ยน แทนที่จะหางานใหม่ซึ่งต้องไปเข้าประชุมไม่หยุดหย่อนและตอบอีเมลยาวเป็นหางว่าว คุณก็หันไปเข้าคลาสเรียนอบขนมแทนแล้วมองหางานที่เกี่ยวกับด้านการทำขนม หรือถ้าเกิดว่ามีพายุฝนที่ทำให้แผนการออกไปวิ่งของคุณล่ม เพราะว่าเหตุผลของคุณคือความผูกพันที่มีกับคุณพ่อซึ่งวิ่งกับคุณตั้งแต่เด็กและคอยเชียร์คุณในทุกๆ การแข่งขัน คุณก็อาจจะใช้เวลานี้ทำการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบนักวิ่งในห้องนั่งเล่นแทน



“การมีจุดประสงค์จะให้พลัง เติมไฟ และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เรากระโดดลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า” Jim Afremow, PhD กล่าว เขาคือนักจิตวิทยาด้านกีฬาและผู้เขียนหนังสือ “The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive” “เมื่อไม่มีจุดประสงค์ คนเราอาจรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เดียวดาย ไม่มีแรงจูงใจ และไร้เข็มทิศในชีวิต” นั่นอาจทำให้การเดินหน้าต่อเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังหางานหรือกำลังทำตามโปรแกรมเทรนนิ่งอยู่