วิธีค้นหาเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ

ปลดล็อคแรงจูงใจแบบไม่รู้จบด้วย “เหตุผล” ส่วนตัว
การโค้ช
เมื่อรู้เป้าหมาย สถานการณ์จะไม่ยากเย็นอย่างที่คิด ลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อค้นหาเป้าหมาย หรือแรงกระตุ้นที่เคยหายไป
มาพิจารณาดูความเป็นจริงกันหน่อย ไม่ว่างานหรืองานอดิเรกที่ทำจะยอดเยี่ยมแค่ไหน นั่นก็ไม่ได้กำหนดว่าตัวตนของคุณคืออะไร หรือสาเหตุว่าทำไมจึงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ “เหตุผล” หรือจุดประสงค์ของคุณต่างหากที่เป็นตัวกำหนด และเมื่อแยกแยะเหตุผลออกจาก “สิ่งที่ทำ” และ “วิธีการ” ได้แล้ว คุณก็จะสามารถเข้าสู่บ่อเกิดแรงจูงใจที่ราวกับว่าไม่มีจุดสิ้นสุด
การรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์นั้นยังเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย “ให้คิดว่าเหตุผลของคุณเป็นหลักการที่คอยนำทาง เป็นเหมือนดาวเหนือประจำใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณสู่ทิศทางที่คุณมุ่งหน้าไปและสิ่งที่คุณทำในแต่ละวัน และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนไปแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง” Nicole Detling, PhD กล่าว เธอคือโค้ชประสิทธิภาพด้านจิตใจและผู้เขียนร่วมของ “Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance” สถานการณ์ของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ่งที่คุณทำในช่วงเวลานั้นเป็นเงาสะท้อนของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณ
สมมติว่าตกงาน ถ้าคุณใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการอบคัพเค้กให้เพื่อนๆ และครอบครัวแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่ทำ คุณอาจใช้โอกาสนี้เป็นจุดเปลี่ยน แทนที่จะหางานใหม่ซึ่งต้องไปเข้าประชุมไม่หยุดหย่อนและตอบอีเมลยาวเป็นหางว่าว คุณก็หันไปเข้าคลาสเรียนอบขนมแทนแล้วมองหางานที่เกี่ยวกับด้านการทำขนม หรือถ้าเกิดว่ามีพายุฝนที่ทำให้แผนการออกไปวิ่งของคุณล่ม เพราะว่าเหตุผลของคุณคือความผูกพันที่มีกับคุณพ่อซึ่งวิ่งกับคุณตั้งแต่เด็กและคอยเชียร์คุณในทุกๆ การแข่งขัน คุณก็อาจจะใช้เวลานี้ทำการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบนักวิ่งในห้องนั่งเล่นแทน
“การมีจุดประสงค์จะให้พลัง เติมไฟ และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เรากระโดดลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า” Jim Afremow, PhD กล่าว เขาคือนักจิตวิทยาด้านกีฬาและผู้เขียนหนังสือ “The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive” “เมื่อไม่มีจุดประสงค์ คนเราอาจรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เดียวดาย ไม่มีแรงจูงใจ และไร้เข็มทิศในชีวิต” นั่นอาจทำให้การเดินหน้าต่อเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังหางานหรือกำลังทำตามโปรแกรมเทรนนิ่งอยู่
“การมีจุดประสงค์จะให้พลัง เติมไฟ และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เรากระโดดลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า เมื่อไม่มีจุดประสงค์ คนเราอาจรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เดียวดาย ไม่มีแรงจูงใจ และไร้เข็มทิศในชีวิต”
Jim Afremow, PhD นักจิตวิทยาด้านกีฬาและผู้เขียนหนังสือ “The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive”
วิธีการหาจุดประสงค์ที่แท้จริง
การคิดให้ตกและหาหลักฐานที่มั่นคงมารองรับเหตุผลส่วนตัวนั้นเป็นกระบวนการ Afremow บอก เริ่มต้นด้วยการคิดถึงบางสิ่งที่คุณต้องการหรือชื่นชอบที่จะทำให้กับตัวเอง อย่างเช่น “ฉันชอบเล่นกีฬาประเภทนี้และอยากรู้ว่าฉันจะเก่งได้มากที่สุดแค่ไหน” หรือ “การรู้สึกว่าได้เชื่อมโยงกับชุมชนของฉันทำให้ฉันอิ่มเอมใจ” หากคุณคิดอะไรไม่ออก ให้ตั้งคำถามกับตัวเอง เช่น “ฉันจะทำอย่างไรให้ตัวเองภูมิใจในวันนี้” หรือ “ข้อผิดพลาดใดที่ฉันอยากแก้ไข” สิ่งนี้จะช่วยให้คุณดิ่งลึกลงไปในกิจกรรมหรือเรื่องราวที่เป็นแรงกระตุ้นให้คุณ
เมื่อคุณมุ่งไปที่จุดประสงค์แล้ว Afremow ก็บอกว่า “ให้กลับไปทบทวนเรื่องนี้ในแต่ละวันด้วยการระลึกถึงในตอนเช้าก่อนความวุ่นวายในชีวิตประจำวันจะเริ่มต้น” เขากล่าวอีกว่า “ให้จินตนาการในหัวว่าบรรลุตามเป้าหมายชีวิตหรือได้ทำตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้แล้ว” และให้เก็บการเตือนใจเล็กๆ นี้ไว้ในที่ที่คุณจะเห็นได้ เพื่อช่วยให้จดจำได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและจะรู้สึกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการ์ดแสดงความยินดีจากคุณพ่อ หรือโน้ตสั้นๆ ก็ตาม การเห็นเครื่องเตือนใจเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างและคงพฤติกรรมที่ส่งผลดีเหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งสู่ดาวเหนือได้เสมอตลอดชีวิต Detling กล่าว
วิธีรับมือกับการสูญเสียเหตุผลส่วนตัวไป
- อย่าตระหนก
คุณเป็นมนุษย์ แม้จะรับรู้ถึงจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนเพียงใด คุณก็จะมีวันที่อ่อนล้าหรือรู้สึกอึดอัดหรือหมดกำลังใจ ให้ตระหนักเสมอว่าทุกการตัดสินใจไม่ได้ดีหรือแย่ไปทั้งหมด บางครั้งคุณก็ต้องหาวันหยุดพักจากการไล่หางานจนหมดทุกซอกทุกมุม หรือหาเวลางีบหลับบ้างแทนที่จะไปออกกำลังกาย Afremow บอกว่า “หัวใจสำคัญก็คือต้องไม่ยอมให้กับความพ่ายแพ้ แต่ให้ตระหนักถึงความรู้สึกเหล่านั้น”
- เรียนรู้จากผู้อื่น
ถ้าความรู้สึกแย่ๆ เหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อย คุณก็อาจเสียจุดประสงค์ส่วนตัวไปแล้ว ในการค้นหาจุดประสงค์นั้น (หรือสร้างขึ้นใหม่) ก็ให้ทำภารกิจหาแรงบันดาลใจ ถามเพื่อน ครอบครัว ที่ปรึกษา โค้ช หรือเพื่อนร่วมทีมที่คุณไว้ใจถึงเรื่องจุดประสงค์ของพวกเขา ลองดูภาพยนตร์ อ่านอัตชีวประวัติของบุคคลที่คุณเลื่อมใส “ดูว่าคนเหล่านั้นทำอย่างไรเมื่อจุดประสงค์ของตัวเองหายไปหรือกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมา” Afremow กล่าว “ส่วนมากคุณจะพบว่าคนเหล่านั้นรับแรงจูงใจจากสิ่งต่างๆ ในเวลาที่ต่างกัน ลองค้นหาบางสิ่งที่เหมือนกันกับจุดที่คุณอยู่ในช่วงเวลานี้ และใช้สิ่งนั้นมาช่วยให้คุณกลับเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง”
- มองเข้ามาในใจ (อีกครั้ง)
กลับมาย้อนดูคำถามยากๆ เหล่านั้นที่คุณต้องเผชิญในครั้งแรก Detling แนะ แล้วเพิ่มเข้าไปอีก 2-3 ข้อ เช่น “ฉันแคร์อะไรมากที่สุด ทำไมฉันถึงต้องแคร์ และฉันคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคต” จดความคิดของคุณออกมา จะได้ไม่ลืม
- เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ
ถ้าคุณรู้สึกติดขัด ให้ลองคิดถึงการกระทำเดียว แค่อย่างเดียวเท่านั้น ที่คุณทำได้ ซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าได้ก้าวหน้าไปอย่างเล็กๆ บ้างแล้ว เช่น การสั่งซื้อหนังสือสอนอบขนม โดย Detling เสริมว่า “บ่อยครั้งเมื่อเราเริ่มลงมือทำอะไรแล้ว เราก็จะทำอย่างอื่นตามมา และเมื่อทำในสิ่งที่นำตัวเองออกจากความไม่กล้าที่กดทับอยู่ เราก็จะกลับมากุมชีวิตตัวเองได้ในทันใด แล้วก็จะเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอีกนิด” จากนั้นก็เป็นเรื่องของการคิดทบทวน สิ่งที่คุณตัดสินใจไปนั้นขับเคลื่อนคุณให้เข้าใกล้หรือผลักคุณออกห่างไปจากจุดประสงค์ส่วนตัว การคิดทบทวนจะช่วยให้คุณปรับเส้นทางให้ถูกต้องได้
และขอย้ำให้ชัดอีกครั้ง การใช้ชีวิตตามจุดประสงค์นั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะโรยด้วยกลีบกุหลาบในทันที “การพยายามอย่างหนักนั้นลำบากเสมอ แต่การรับรู้ถึงจุดประสงค์จะช่วยให้คุณมองความลำบากนั้นและความทุกข์ใดก็ตามที่อาจผุดขึ้นจากการยึดมั่นในจุดประสงค์นั้นว่าเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญ” Afremow อธิบาย “ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็น ‘ข้อผิดพลาด’ เป็นโอกาสในการเรียนรู้และจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แทนที่จะเป็นการหยุดความก้าวหน้าของคุณหรือหยุดตัวคุณเอง” นั่นคือความสวยงามของจุดประสงค์ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุด แต่การมีจุดประสงค์ก็จะช่วยให้เราก้าวไปเป็นตัวเองในแบบฉบับที่ดีกว่าเดิมได้