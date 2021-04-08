วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารโดยอ้างอิงจากนักกำหนดอาหาร Reshaunda Thornton

พอดแคสต์ Trained: รักอาหารมากกว่าที่เคยกับ Reshaunda Thornton
การโค้ช
ผู้ดำเนินรายการ “The Dietitian Against Diets” สวมบทบาทผู้ให้คำปรึกษาคู่รักแก่คุณกับอาหารมื้อเย็น ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในระยะยาว
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
ตามข้อมูลจากนักกำหนดอาหารผู้สวนกระแสมุมมองอย่าง Reshaunda Thornton เราทุกคนล้วนคบกับอาหารไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ คำถามมีแค่ว่าเราจะตั้งใจทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีและยั่งยืนหรือไม่ หรือพอใจแล้วกับการต้องคอยหักห้ามใจเวลากินอาหารทุกมื้อ ใน Episode นี้ของ “Trained” ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้ดำเนินรายการ “The Dietitian Against Diets” จะมานั่งคุยกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike อย่าง Ryan Flaherty เพื่อชี้สาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ต่ออาหารไปได้ไม่สวยนัก และทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนกลับมาให้ดีเหมือนเดิมได้ Reshaunda จะเจาะถึงเหตุผลต่างๆ ที่ทำให้เราหันมาพึ่งพาการควบคุมอาหาร และทำไมการควบคุมอาหารถึงไม่ได้ผลแทบจะทุกครั้งไป รวมถึงควรปรับแนวคิดอย่างไรเพื่อให้ตัวเองภูมิใจที่ได้กินอาหารมีประโยชน์ ซึ่งก็หมายถึงการกินนาโชส์จานใหญ่โดยไม่ต้องรู้สึกละอายด้วย
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Ryan ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ