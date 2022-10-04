Derrick Henry แบ่งปันแรงจูงใจในการออกกำลังกายของเขา

พอดแคสต์ Trained: รวบรวมแรงผลักดันและนำออกมาใช้กับ Derrick Henry
การโค้ช
ฉายา "King Henry" ของเขาไม่ได้มาเล่นๆ นักกีฬาตำแหน่งรันนิ่งแบ็คของ NFL คนนี้จะมาเล่าว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้เขาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
Derrick Henry ชอบออกกำลังกาย และเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะเขากำลังเตรียมแข่ง NFL สมัยที่ 7 แต่เพราะยิมคือสถานที่ที่เขาพบแรงบันดาลใจ แพสชัน และความภาคภูมิใจ ใน Episode นี้ Henry และผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer จะมาพูดคุยกันเรื่องสิ่งที่ชอบในการออกกำลังกาย ผู้เล่นตำแหน่งรันนิ่งแบ็คของทีม Tennessee Titans คนนี้จะมาเล่าด้วยว่าครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้เขาทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงอย่างไร รวมทั้งเล่าเส้นทางสู่ความสำเร็จทั้งที่มีคนบอกว่าเขาไม่มีทางรุ่ง และวิธีที่เราทุกคนสามารถก้าวข้ามความไม่มั่นใจและบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ ไม่ว่าจะมีความฝันที่จะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือความมุ่งมั่นที่จะลองเข้าคลาสฟิตเนสคลาสใหม่
"เวลาไหนที่คุณอยากทำอะไรตามเส้นทางของคุณ หรืออะไรก็ตามในชีวิตนี้ที่คุณรู้สึกสนใจ ให้ไล่ตามสิ่งนั้นเถอะครับ และลงมือทำด้วยความพยายามที่ไม่ลดละในแต่ละวันและทุกๆ วัน"
Derrick Henry
นักกีฬา Nike และผู้เล่นตำแหน่งรันนิ่งแบ็คของทีม Tennessee Titans
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ