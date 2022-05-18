วิธีฝึกการรู้สึกขอบคุณและการผ่อนปรน โดย Tunde Oyeneyin

พอดแคสต์ Trained: พูดคุยเรื่องความรู้สึกขอบคุณกับ Tunde Oyeneyin
การโค้ช
Tunde Oyeneyin เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ นักกีฬา Nike ครูสอนปั่นจักรยาน อดีตช่างแต่งหน้า และนักเขียนคนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไม
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
Tunde Oyeneyin ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะไอคอนแห่งการออกกำลังกายมานานถึง 36 ปี เทรนเนอร์ส่วนตัวและครูสอนปั่นจักรยานคนนี้กล่าวว่าช่วงขาขึ้นของเธอคงจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีช่วงขาลง ใน Episode นี้ Tunde จะมาเล่าให้เราฟังถึงช่วงขาขึ้นและขาลงในชีวิตและอาชีพของเธอ เราจะไปฟังกันว่าการสูญเสียแม่ช่วยให้ Tunde กลายเป็นตัวเธอในแบบที่ดีที่สุดได้อย่างไร ทำไมการขาดความมั่นใจในตัวเองถึงเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่เสียไปช่วยให้เราเดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร เรื่องราวของ Tunde เป็นเรื่องราวของความสง่างาม ความรู้สึกขอบคุณ และการทำฝันให้เป็นจริง
"เมื่อไหร่ที่ฉันยอมรับว่าไม่อาจรู้ถึงเส้นทางข้างหน้าได้ เมื่อนั้นก็จะถึงจุดเปลี่ยน"
Tunde Oyeneyin
นักกีฬา Nike และครูสอนปั่นจักรยานในร่ม
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ