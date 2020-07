ครอสเทรนนิ่งเพื่อเป็นนักวิ่งที่เก่งขึ้น

การฟื้นกำลังด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาการเทรนนิ่งของคุณได้อย่างไร

สุดท้ายนี้ รูปแบบของกิจกรรมครอสเทรนนิ่งที่คุณชอบทำในระดับที่มีความเข้มข้นลดลง เช่น การขี่จักรยานแบบสบายๆ สุดๆ หรือการเดินผ่อนคลาย จะช่วยให้ฟื้นตัวกลับมาจากการวิ่งที่ท้าทายได้เร็วขึ้น การฟื้นกำลังด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อดีที่หาไม่ได้จากการนั่งอยู่แต่บนโซฟา โดยทีมจากมหาวิทยาลัย Western State Colorado University ได้วิจัยพบว่า เมื่อทดสอบกลุ่มนักวิ่งทั้งก่อนและหลังการฟื้นกำลังทั้งแบบกิจกรรมเคลื่อนไหวและแบบไม่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว กลุ่มที่ฟื้นกำลังด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวนั้นวิ่งได้ยาวนานกว่ากลุ่มที่พักผ่อนธรรมดาถึงเกือบ 3 เท่า



อาจเป็นเพราะว่าการฟื้นกำลังด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวหลังจากการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นนั้นช่วยขจัดการสะสมแลคเตทในเลือดได้เร็วกว่าการฟื้นกำลังแบบไม่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว เป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้ช่วยในกระบวนการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า เป็นข้อมูลที่ค้นพบจากงานวิจัยแยกต่างหากที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Sports Sciences นอกจากนี้ การฟื้นกำลังด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวยังลดอัตราการเต้นของหัวใจลงในระหว่างการเล่นกีฬาชนิดอื่นอีกด้วย และทำให้รู้สึกว่าหนักหน่วงน้อยลงเมื่อออกกำลัง เป็นข้อมูลที่มาจากงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Sports Science and Medicine