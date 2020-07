ให้เด็กๆ ใกล้ชิดกับกีฬาอยู่เสมอ

ลองเทคนิคการโค้ชแบบง่ายๆ เพื่อเชื่อมต่อลูกของคุณเข้ากับเกมกีฬา

หากต้องการให้เด็กๆ แอ็คทีฟและตื่นเต้นกับกีฬา เราต้องทำให้พวกเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเกมกีฬาเสียก่อน และต้องได้อะไรที่เป็นบวกจากสิ่งที่ทำด้วย ลองเทคนิคการโค้ชแบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกของคุณลุกขึ้นมาขยับร่างกาย และที่สำคัญที่สุดคือสนุกไปกับสิ่งที่ทำ



เมื่อต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านบ่อยขึ้น เด็กจะเริ่มเกิดอาการเฉื่อยชาเล็กๆ ดังนั้น ด้วยจิตวิญญาณความมุ่งมั่นของ Made to Play จาก Nike เราจะขออธิบายให้คุณฟังถึงการโค้ชแบบ 6 C ที่จะทำให้เด็กๆ มีแรงจูงใจและออกมาขยับร่างกาย โดยบทความนี้จะมองไปที่ตัว C ของ Connection (การเชื่อมต่อ) ซึ่งเราได้ขอให้ Isyan Demir จาก Nike Community Ambassador ผู้เป็นโค้ชให้กับฟุตบอลเด็กในเบอร์ลิน มาอธิบายให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดการเชื่อมต่อจริงๆ ขึ้นมา