สอนเด็กๆ ให้มีส่วนร่วม

ทำไมการให้อำนาจตัดสินใจจึงทำให้เด็กๆ เข้าหาเกมกีฬามากขึ้น

กำลังหาวิธีกระตุ้นเด็กๆ ให้ออกกำลังกายอยู่ใช่ไหม ในบทความนี้ คุณจะได้รู้จักกับการมีส่วนร่วม (Contribution) หนึ่งใน 6 C ของการโค้ชเด็ก การมีส่วนร่วมเน้นไปที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดและช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกับทางที่ตนเลือก



มีโอกาสง่ายมากที่เด็กจะเอาแต่นั่งๆ นอนๆ พอไม่มีอะไรทำ เราจึงขอนำเกร็ดความรู้ดีๆ จาก Made to Play ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ Nike ในการช่วยให้เด็กๆ แอ็คทีฟ เพื่อส่งความรู้การโค้ชแบบ 6 C ถึงคุณ ในบทความนี้ Chaima ผู้ให้การศึกษาของโปรเจกต์ใน Fundació Barça จะมาแบ่งปันเคล็ดลับว่าต้องใช้วิธีใดเพื่อทำให้เด็กเล่นกีฬาในบ้านได้