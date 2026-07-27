สอนเด็กๆ ให้มีส่วนร่วม

โค้ชเด็กๆ ให้มีส่วนร่วม
การเคลื่อนไหว
โดย Nike Training
ทำไมการให้อำนาจตัดสินใจจึงทำให้เด็กๆ เข้าหาเกมกีฬามากขึ้น
กำลังหาวิธีกระตุ้นเด็กๆ ให้ออกกำลังกายอยู่ใช่ไหม ในบทความนี้ คุณจะได้รู้จักกับการมีส่วนร่วม (Contribution) หนึ่งใน 6 C ของการโค้ชเด็ก การมีส่วนร่วมเน้นไปที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดและช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกับทางที่ตนเลือก
มีโอกาสง่ายมากที่เด็กจะเอาแต่นั่งๆ นอนๆ พอไม่มีอะไรทำ เราจึงขอนำเกร็ดความรู้ดีๆ จาก Made to Play ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ Nike ในการช่วยให้เด็กๆ แอ็คทีฟ เพื่อส่งความรู้การโค้ชแบบ 6 C ถึงคุณ ในบทความนี้ Chaima ผู้ให้การศึกษาของโปรเจกต์ใน Fundació Barça จะมาแบ่งปันเคล็ดลับว่าต้องใช้วิธีใดเพื่อทำให้เด็กเล่นกีฬาในบ้านได้
ให้เด็กๆ เป็นคนเริ่ม
สิ่งแรกๆ ที่คุณทำได้คือบอกให้เด็กรู้ว่าความเห็นของพวกเขาสำคัญ Chaima กล่าวว่า “ที่มูลนิธิสถาบัน Barça เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงมีพื้นที่ให้พูดและมีส่วนร่วมค่ะ เราควรปล่อยให้เด็กเป็นคนนำและเสนอเกมกับความยากง่ายในการเล่นค่ะ”
เมื่อการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเป็นประจำ เด็กๆ จะรู้จักเสนอตัว “เราต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นผู้กำหนดทางเลือกของตัวเองค่ะ” Chaima กล่าว หากเด็กๆ ไม่กล้าหรืออึดอัดที่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ทำ ให้ลองแจกจ่ายบทบาทและหน้าที่เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในกิจกรรม Chaima เชื่อว่าเด็กๆ ควรจะต้อง “รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทั้งหมด พวกเขาจะเกิดความมั่นคงและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อรู้สึกเช่นนั้น”
“เราต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นผู้กำหนดทางเลือกของตัวเองค่ะ”
Chaima จาก Fundació Barça
ลองสลับสับเปลี่ยน
นำเกมและการออกกำลังกายมาคละรวมกันเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นและกระตือรือร้นอยู่ตลอด Chaima กล่าวว่า “ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดและแสดงความคิดของตัวเองออกมา” เพื่อให้ทุกคนกล้าบอกว่า “วันนี้ผมไม่ค่อยอยากเล่นฟุตบอลเลยครับ อยากเล่นอย่างอื่นมากกว่า” ไม่มีวิธีเล่นแบบใดที่ผิด สิ่งที่สำคัญกว่าคือการให้เด็กๆ มีสิทธิ์พูด Chaima ส่งเสริมคนที่ทำงานร่วมกันให้ “มีความคิดเป็นของตัวเองและอย่าถูกบรรทัดฐานสังคมครอบงำ” จำไว้ว่าอย่าจริงจังมากเกินไป เพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คือเด็ก และเด็กเกิดมาเพื่อเล่นสนุก