นักกีฬา Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
นักมวยจอมพลัง Cindy Ngamba ไม่ได้ออกหมัดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลเท่านั้น ในฐานะสมาชิกผู้ภาคภูมิของเหล่าผู้ลี้ภัย เธอไล่ตามความฝันอย่างไม่ลดละ ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อทุกคนที่มีเธอเป็นตัวแทนด้วย
อัพเดทล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2567
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Cindy Ngamba
ประเภทกีฬา: ชกมวย
ประเทศเกิด: แคเมอรูน
เกิด: 07/09/1998
"สำหรับฉัน กีฬาชกมวยเป็นทั้งครอบครัว เพื่อนสนิท พี่น้อง และคู่หู บนสังเวียนเราอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีที่ให้หลบซ่อน เราต้องเป็นโค้ชให้ตัวเอง"
ความกังขาเป็นดั่งเชื้อเพลิงที่จุดไฟในตัว Cindy ให้ลุกโชน เธอพร้อมตอบโต้ใครก็ตามที่เคลือบแคลงสงสัย และเปลี่ยนความกังขาให้เป็นพลังที่เธอสำแดงในสังเวียน เมื่ออยู่ ณ ที่แห่งนั้น เธอเป็นตัวเองและไม่หลบซ่อน มีเพียงแค่การทุ่มสุดตัวในทุกวินาทีของทุกยกเท่านั้น
มูลนิธิ Olympic Refuge Foundation
ความเชื่อที่ว่าพลังแห่งกีฬาจะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าผลักดันให้ Nike ร่วมมือกับมูลนิธิ Olympic Refuge Foundation เพื่อช่วยสนับสนุนนักกีฬาผู้พลัดถิ่น