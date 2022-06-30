พอดแคสต์ Trained: ค้นหา “เหตุผล” ของคุณกับ Simon Sinek
การโค้ช
นักเขียนผู้นี้มีทั้งผลงานหนังสือและ TED Talk ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาแล้วหลายล้านคน วันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ตนค้นพบมีความสำคัญอย่างไรกับนักกีฬา
Simon Sinek นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจกล่าวเอาไว้ว่า เรามักรีบเร่งมองหา “วิธีการ” จนละเลยที่จะสนใจ “เหตุผล” ไป เขาเชื่อว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรการออกกำลังกาย งานใหม่ หรือเริ่มความสัมพันธ์ เราจำเป็นต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนในการทำสิ่งเหล่านั้น เขาบอกว่านี่คือกุญแจในการปลดล็อคศักยภาพของเราในทุกแง่มุมของชีวิต ใน Episode นี้ Simon จะมานั่งคุยกับ Ryan Flaherty ผู้ดำเนินรายการเพื่อช่วยให้เราจดจ่อกับจุดมุ่งหมายของตัวเอง จัดการกับความเครียด และลองจินตนาการถึงการเทรนนิ่งประจำวันของเราใหม่ว่าเป็น “เกมที่ไม่มีที่สิ้นสุด”
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ