วิธีค้นหาคำตอบที่แท้จริงผ่านโลกออนไลน์ โดยนักเขียน Safiya Noble

พอดแคสต์ Trained: ค้นหาคำตอบออนไลน์ไปกับ Safiya Noble
การโค้ช
นักวิชาการและเจ้าของหนังสือผู้นี้จะมาอธิบายเหตุผลที่เราควรประเมินพฤติกรรมในโลกดิจิทัลของเรากันใหม่ รวมถึงวิธีการมองหาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในโลกออฟไลน์
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
บางทีเราก็อาจไม่เจอความจริงที่อยู่ตรงหน้าภายใน 0.03 วินาที Safiya Noble, PhD รองศาสตราจารย์ด้านสารสนเทศศาสตร์ประจำ UCLA บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ใครหลายคนประสบในปัจจุบัน ใน Episode นี้ของ “Trained” ผู้เขียน “Algorithms of Oppression” (อัลกอริทึมแห่งการกดขี่) จะมาพูดคุยกับ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike ว่าบรรดาบริษัท Big Tech และบริษัทโฆษณาผ่านสื่อมีการแทรกแซงผลการค้นหาอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและทำให้เรามีสมาธิสั้นลง ตลอดจนผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีต่อสังคมของเรา นอกจากนี้เธอยังมาบอกเล่าด้วยว่าทำไมข้อมูลบางอย่างถึงหาไม่พบในอินเทอร์เน็ต รวมถึงว่าทำไมการรู้เท่าทันองค์ประกอบต่างๆ ในการบริโภคสื่อดิจิทัลของเรานั้นถึงมีความสำคัญ แม้การอยู่บนโลกออนไลน์จะเย้ายวนใจกว่าการออกไปยังโลกออฟไลน์ แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ Noble มีก็จะช่วยให้เราทุกคนได้หันมาเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันบางอย่างของเรา
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Ryan ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ