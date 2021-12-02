นักเรือพาย Arshay Cooper พูดคุยเกี่ยวกับว่ากีฬาช่วยเอาชนะความยากลำบากได้อย่างไร

พอดแคสต์ Trained: ให้กีฬาช่วยเยียวยากับ Arshay Cooper
การโค้ช
การพายแต่ละครั้งนำพาให้ทีมเรือพายผิวดำล้วนจากฝั่งตะวันตกของชิคาโกทีมนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม มาฟังเรื่องราวเปี่ยมแรงบันดาลใจนี้กัน
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
Arshay Cooper เติบโตมาในชิคาโกฝั่งตะวันตก แม้โชคชะตาอาจลิขิตชีวิตของเขาเอาไว้แล้วเพราะเขาอยู่ใกล้กับแหล่งที่มักมีการก่อความรุนแรง แต่เมื่อได้เข้าร่วมทีมพายเรือระดับมัธยมปลายทีมแรกของประเทศที่มีสมาชิกเป็นคนดำล้วน เขาก็ได้พลิกเส้นทางชีวิตไปเลยและนำทีมลงแข่งขันในประเภทกีฬาที่มีประวัติซึ่งขาดความหลากหลาย ปัจจุบันเขาเป็นเชฟ นักเขียน และนักกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ นำกีฬาพายเรือมาให้กับชุมชนต่างๆ ที่มีรายได้น้อยได้รู้จัก เพื่อที่ลูกหลานในชุมชนนั้นจะได้มีโอกาสในการมีอนาคตที่ดีขึ้น สำหรับพอดแคสต์ Trained ใน Episode นี้ Arshay จะมาร่วมพูดคุยกับพิธีกร Jaclyn Byrer แบ่งปันเรื่องราวของกีฬาพายเรือที่ทำให้สมาชิกในทีมของเขามีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับความเจ็บปวดในวัยเด็ก เรื่องราวที่ลงลึกในรายละเอียดประสบการณ์ของเขาในการเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้แสดงให้เราเห็นว่าการบอกว่าขาดพรสวรรค์นั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือต้องบอกว่าขาดโอกาสมากกว่า อีกทั้งยังแนะด้วยว่าเราทุกคนสร้างสรรค์ชุมชมให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้
“ผมคิดว่าเราต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ใหญ่กว่า สิ่งที่ใหญ่กว่าเหรียญรางวัลใดๆ และเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียน ชีวิต และครอบครัวของเรา”
Arshay Cooper
นักกีฬาพายเรือและผู้เขียนหนังสือ A Most Beautiful Thing
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ