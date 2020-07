กิจวัตรสร้างความแข็งแรงสำหรับนักวิ่ง

ประโยชน์ของเทรนนิ่งสร้างความแข็งแรงคือช่วยพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อทั้ง 2 ประเภท



นักวิ่งอาจเห็นภาพขาประจำฟิตเนสที่มีหุ่นเทอะทะเวลาพูดถึงการยกน้ำหนัก แต่จริงๆ แล้วการเพิ่มกล้ามเนื้อช่วยให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นและมีฟอร์มการวิ่งที่แน่นยิ่งขึ้นได้ แต่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเราอย่างเดียว ตามการทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Strength and Conditioning Research นักวิ่งที่ทำตามโปรแกรมเทรนนิ่งสร้างความแข็งแรง 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 ถึง 12 สัปดาห์นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานในการวิ่ง หรือก็คือในเรื่องประสิทธิภาพของการวิ่ง และในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Sports Medicine การแสดงความอดทนและค่า VO2 Max ก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นกันหลังจากผ่านการเทรนนิ่งสร้างความแข็งแรงไปแล้ว