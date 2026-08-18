Barn (7-15 år) Barn Kläder

(729)
Nike Miler
Nike Miler Löparjacka Repel för ungdom
Bästsäljare
Nike Miler
Löparjacka Repel för ungdom
629 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med hög midja för tjejer
Nike Mavn
Leggings med hög midja för tjejer
849 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Mavn
Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
529 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tracksuit Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Sportswear
Tracksuit Dri-FIT för ungdom
699 kr
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts 13 cm för ungdom
Bästsäljare
Nike DNA
Basketshorts 13 cm för ungdom
449 kr
Nike One
Nike One Utsvängda leggings Dri-FIT för tjejer
Bästsäljare
Nike One
Utsvängda leggings Dri-FIT för tjejer
399 kr
Nike Multi
Nike Multi Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Bästsäljare
Nike Multi
Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
249 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
+4
Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
899 kr
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Fotbollströja Aero-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike x LEGO® Collection
Fotbollströja Aero-FIT för ungdom
999 kr
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
FC Barcelona Strike
Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
749 kr
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Extra stor huvtröja för ungdom (pojkar)
Nyinkommet
Nike Sportswear Athletic
Extra stor huvtröja för ungdom (pojkar)
629 kr
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts i sweatshirttyg för ungdom
Nike Sportswear Club
Shorts i sweatshirttyg för ungdom
429 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear Extra stor huvtröja för ungdom (pojkar)
Nike Sportswear
Extra stor huvtröja för ungdom (pojkar)
629 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
979 kr
Nike Miler
Nike Miler Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
+6
Bästsäljare
Nike Miler
Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
349 kr
Jordan
Jordan Vävda shorts Dri-FIT Diamond för ungdom
Nyinkommet
Jordan
Vävda shorts Dri-FIT Diamond för ungdom
529 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
899 kr
Brasilien 2026 Match
Brasilien 2026 Match Nike Aero-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Brasilien 2026 Match
Nike Aero-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
1 599 kr
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
979 kr
Frankrike 2026 Match
Frankrike 2026 Match Fotbollströja Nike Aero-FIT för ungdom
Specialdesigna
Återvunnet material
Frankrike 2026 Match
Fotbollströja Nike Aero-FIT för ungdom
1 599 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
Specialdesigna
Slutsåld
Frankrike 2026 Stadium
Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
979 kr
Norge 2026 Stadium
Norge 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Slutsåld
Norge 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Brasilien 2026 Stadium
Brasilien 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Brasilien 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
England 2026 Stadium
England 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
England 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt för ungdom (tjejer)
+1
Nike Sportswear Essential
T-shirt för ungdom (tjejer)
229 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
529 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
749 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Fotbollsbyxor Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Fotbollsbyxor Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
749 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Stickad fotbollstracksuit Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Stickad fotbollstracksuit Nike Dri-FIT för ungdom
1 249 kr
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Fotbollstracksuit England Nike Dri-FIT med huva för äldre barn
Nyinkommet
Tottenham Hotspur
Fotbollstracksuit England Nike Dri-FIT med huva för äldre barn
999 kr
Nike Tottenham Hotspur Premier
Nike Tottenham Hotspur Premier Fotbolls-t-shirt för ungdom
Nyinkommet
Nike Tottenham Hotspur Premier
Fotbolls-t-shirt för ungdom
329 kr
Jordan Rebel Rose
Jordan Rebel Rose T-shirt för ungdom
Nyinkommet
Jordan Rebel Rose
T-shirt för ungdom
329 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbyxor för ungdom
+5
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbyxor för ungdom
799 kr
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
Nike Sportswear Studio Fleece
Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Bästsäljare
Brazil Academy Pro
Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
349 kr
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Fotbollshuvtröja Nike för ungdom (killar)
Paris Saint-Germain Club
Fotbollshuvtröja Nike för ungdom (killar)
579 kr
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Jacka med huva Repel för ungdomar
Återvunnet material
Nike Sportswear Windrunner
Jacka med huva Repel för ungdomar
749 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbyxor för ungdom
+6
Bästsäljare
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbyxor för ungdom
449 kr
Nike Pro
Nike Pro Linne Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro
Linne Dri-FIT för tjejer
429 kr
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Tempo
Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt för ungdom
Nike Sportswear
T-shirt för ungdom
249 kr
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
629 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Tracksuit med huva för ungdom
Nike Sportswear Club Fleece
Tracksuit med huva för ungdom
899 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
Specialdesigna
Slutsåld
Frankrike 2026 Stadium
Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
979 kr
Norge 2026 Stadium
Norge 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Slutsåld
Norge 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Brasilien 2026 Stadium
Brasilien 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Brasilien 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
England 2026 Stadium
England 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
England 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt för ungdom (tjejer)
+1
Nike Sportswear Essential
T-shirt för ungdom (tjejer)
229 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
529 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Fotbollsträningströja med Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
749 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Fotbollsbyxor Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Fotbollsbyxor Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
749 kr
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ) Stickad fotbollstracksuit Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur Strike (tredjeställ)
Stickad fotbollstracksuit Nike Dri-FIT för ungdom
1 249 kr
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Fotbollstracksuit England Nike Dri-FIT med huva för äldre barn
Nyinkommet
Tottenham Hotspur
Fotbollstracksuit England Nike Dri-FIT med huva för äldre barn
999 kr
Nike Tottenham Hotspur Premier
Nike Tottenham Hotspur Premier Fotbolls-t-shirt för ungdom
Nyinkommet
Nike Tottenham Hotspur Premier
Fotbolls-t-shirt för ungdom
329 kr
Jordan Rebel Rose
Jordan Rebel Rose T-shirt för ungdom
Nyinkommet
Jordan Rebel Rose
T-shirt för ungdom
329 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbyxor för ungdom
+5
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbyxor för ungdom
799 kr
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
Nike Sportswear Studio Fleece
Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Bästsäljare
Brazil Academy Pro
Kortärmad fotbollströja Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
349 kr
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Fotbollshuvtröja Nike för ungdom (killar)
Paris Saint-Germain Club
Fotbollshuvtröja Nike för ungdom (killar)
579 kr
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Jacka med huva Repel för ungdomar
Återvunnet material
Nike Sportswear Windrunner
Jacka med huva Repel för ungdomar
749 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbyxor för ungdom
+6
Bästsäljare
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbyxor för ungdom
449 kr
Nike Pro
Nike Pro Linne Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro
Linne Dri-FIT för tjejer
429 kr
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Atlético Madrid 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Tempo
Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt för ungdom
Nike Sportswear
T-shirt för ungdom
249 kr
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
629 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Tracksuit med huva för ungdom
Nike Sportswear Club Fleece
Tracksuit med huva för ungdom
899 kr