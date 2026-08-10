  1. Fotboll
    2. /
  2. Skor

Barn (7-15 år) Barn Fotboll Högt skaft Skor

(18)
Barn (7-15 år)
Barn 
(0)
Färg 
(0)
Nivå 
(0)
Skohöjd 
(1)
Högt skaft
Kollektioner 
(0)
Underlag 
(0)
Shoppa efter pris 
(0)
Storlek 
(0)
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Fotbollsskor för varierat underlag för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Fotbollsskor för varierat underlag för ungdom
629 kr
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Fotbollssko för varierat underlag för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Fotbollssko för varierat underlag för ungdom
629 kr
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fotbollssko för varierat underlag för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Fotbollssko för varierat underlag för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
629 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Bästsäljare
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
849 kr
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fotbollssko för grus/turf för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Fotbollssko för grus/turf för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
629 kr
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fotbollsskor för varierat underlag för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Fotbollsskor för varierat underlag för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
629 kr
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fotbollssko för grus/turf för ungdom
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Fotbollssko för grus/turf för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
849 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
849 kr