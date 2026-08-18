BASKET

BASKET

Basket

(477)
Ja
Ja Basket-t-shirt för män
Ja
Basket-t-shirt för män
629 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ärmlös baskettröja för män
Ja Standard Issue
Ärmlös baskettröja för män
749 kr
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketskor
Lanseras snart
Giannis Freak 8 LX
Basketskor
1 449 kr
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketskor
Lanseras snart
Sabrina 4 "Light Work"
Basketskor
1 499 kr
"LÄTT OCH SLITSTARK – SABRINA 4 GER DIG DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR."
"LÄTT OCH SLITSTARK – SABRINA 4 GER DIG DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR."
– Sabrina Ionescu
Kobe
Kobe Basket-t-shirt Nike Dri-FIT för män
Återvunnet material
Kobe
Basket-t-shirt Nike Dri-FIT för män
579 kr
Kobe
Kobe Basketbyxor Nike för män
Återvunnet material
Kobe
Basketbyxor Nike för män
1 599 kr
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketskor
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketskor
1 299 kr
KD19
KD19 Basketsko
KD19
Basketsko
1 849 kr
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Basketjersey för män
KD x NOCTA
Nike Basketjersey för män
1 399 kr
KD x NOCTA
KD x NOCTA Shorts 2-i-1 Nike för män
Återvunnet material
KD x NOCTA
Shorts 2-i-1 Nike för män
999 kr
Ja
Ja Baskethuvtröja för män
Ja
Baskethuvtröja för män
1 749 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Oversize-basketbyxor i borstad, kraftig fleece för män
Nike Standard Issue
Oversize-basketbyxor i borstad, kraftig fleece för män
1 249 kr
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketsko
Tillgänglig i SNKRS
Kobe III Protro
Basketsko
2 199 kr
Kobe
Kobe Basketjacka Nike för män
Återvunnet material
Kobe
Basketjacka Nike för män
2 199 kr
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
Återvunnet material
Nike DNA
Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
579 kr
KD x NOCTA
KD x NOCTA Huvtröja Nike för män
KD x NOCTA
Huvtröja Nike för män
1 499 kr
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketskor för män
Kobe III Low Protro
Basketskor för män
2 199 kr
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Basketskor
Nyinkommet
Book 2 "Tigers"
Basketskor
1 849 kr
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" Basketsko A'ja Wilson
Bästsäljare
A'Two "Pinkies Up"
Basketsko A'ja Wilson
1 599 kr
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketsko
Bästsäljare
Ja 3 "Animal Pack"
Basketsko
1 549 kr
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketsko
+1
LeBron Witness 9
Basketsko
1 249 kr
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketsko
1 149 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko
Giannis Immortality 5
Basketsko
999 kr
Los Angeles Lakers Association-utgåvan
Los Angeles Lakers Association-utgåvan Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Återvunnet material
Los Angeles Lakers Association-utgåvan
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
Återvunnet material
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
1 199 kr
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Återvunnet material
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Återvunnet material
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketsko
Lanseras snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketsko
1 599 kr
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketsko
Kobe 9 Low Protro
Basketsko
2 049 kr
Kobe V
Kobe V Basketskor för ungdomar
Kobe V
Basketskor för ungdomar
1 399 kr
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketsko
Book 2 "Sunburst"
Basketsko
1 749 kr
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketsko
Book 2 x McDonald's
Basketsko
1 849 kr
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketsko
2 399 kr
Nike Crossover
Nike Crossover Basketshorts Dri-FIT 13 cm för kvinnor
Återvunnet material
Nike Crossover
Basketshorts Dri-FIT 13 cm för kvinnor
629 kr
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
979 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts i fleecefrotté Dri-FIT 20 cm för män
Återvunnet material
Nike Standard Issue
Basketshorts i fleecefrotté Dri-FIT 20 cm för män
799 kr
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
Återvunnet material
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
1 199 kr
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike Pro
Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
379 kr
Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Nike NBA-huvtröja för män
Milwaukee Bucks Club
Nike NBA-huvtröja för män
849 kr
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Ryggsäck med tryck (32 L)
Bästsäljare
Nike Varsity Elite
Ryggsäck med tryck (32 L)
979 kr
Nike "What the Kobe"
Nike "What the Kobe" Basketboll
Nyinkommet
Nike "What the Kobe"
Basketboll
1 999 kr
Nike S.T. Charge "Detroit Tough"
Nike S.T. Charge "Detroit Tough" Basketsko
Nyinkommet
Nike S.T. Charge "Detroit Tough"
Basketsko
1 549 kr
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Nyinkommet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Ja
Ja Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
Nyinkommet
Ja
Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
579 kr
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs NBA-t-shirt Nike för män
San Antonio Spurs
NBA-t-shirt Nike för män
399 kr
Kobe VIII
Kobe VIII Basketsko för ungdom
Tillgänglig i SNKRS
Kobe VIII
Basketsko för ungdom
1 499 kr
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Sko för barn
Återvunnet material
Nike Team Hustle D 12
Sko för barn
699 kr
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketsko
2 299 kr
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
Återvunnet material
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
1 199 kr
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Återvunnet material
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Återvunnet material
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketsko
Lanseras snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketsko
1 599 kr
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketsko
Kobe 9 Low Protro
Basketsko
2 049 kr
Kobe V
Kobe V Basketskor för ungdomar
Kobe V
Basketskor för ungdomar
1 399 kr
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketsko
Book 2 "Sunburst"
Basketsko
1 749 kr
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketsko
Book 2 x McDonald's
Basketsko
1 849 kr
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketsko
2 399 kr
Nike Crossover
Nike Crossover Basketshorts Dri-FIT 13 cm för kvinnor
Återvunnet material
Nike Crossover
Basketshorts Dri-FIT 13 cm för kvinnor
629 kr
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
979 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts i fleecefrotté Dri-FIT 20 cm för män
Återvunnet material
Nike Standard Issue
Basketshorts i fleecefrotté Dri-FIT 20 cm för män
799 kr
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
Återvunnet material
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman spelartröja
1 199 kr
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike Pro
Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
379 kr
Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Nike NBA-huvtröja för män
Milwaukee Bucks Club
Nike NBA-huvtröja för män
849 kr
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Ryggsäck med tryck (32 L)
Bästsäljare
Nike Varsity Elite
Ryggsäck med tryck (32 L)
979 kr
Nike "What the Kobe"
Nike "What the Kobe" Basketboll
Nyinkommet
Nike "What the Kobe"
Basketboll
1 999 kr
Nike S.T. Charge "Detroit Tough"
Nike S.T. Charge "Detroit Tough" Basketsko
Nyinkommet
Nike S.T. Charge "Detroit Tough"
Basketsko
1 549 kr
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
Nyinkommet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey för män
1 199 kr
Ja
Ja Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
Nyinkommet
Ja
Basketshorts Dri-FIT 20 cm för män
579 kr
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs NBA-t-shirt Nike för män
San Antonio Spurs
NBA-t-shirt Nike för män
399 kr
Kobe VIII
Kobe VIII Basketsko för ungdom
Tillgänglig i SNKRS
Kobe VIII
Basketsko för ungdom
1 499 kr
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Sko för barn
Återvunnet material
Nike Team Hustle D 12
Sko för barn
699 kr
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketsko
2 299 kr
Liknande stories