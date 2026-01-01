Tillbaka till sökNike Store Tlv Port (Partnered)Öppet • Stänger kl. 21:30Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Få vägbeskrivningÖppettidermån - tors: 10:00 - 21:30fre: 09:30 - 21:00lör: 10:00 - 22:00sön: 10:00 - 21:30Butiker i närhetenButiksregisterNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILStänger snart • Stänger kl. 20:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILÖppet • Stänger kl. 22:00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILÖppet • Stänger kl. 22:00