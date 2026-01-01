Tillbaka till sökNike Store Azrieli (Partnered)Öppet • Stänger kl. 23:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Få vägbeskrivningÖppettidermån - tors: 09:30 - 22:00fre: 09:30 - 15:00lör: 10:00 - 23:00sön: 09:30 - 22:00TjänsterReturinformationDen här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.Butiker i närhetenButiksregisterNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILÖppet • Stänger kl. 23:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILStängd • Öppnar imorgon kl. 08:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILStänger snart • Stänger kl. 22:00