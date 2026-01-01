Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Öppet • Stänger kl. 23:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Öppettider

mån - tors: 09:30 - 22:00
fre: 09:30 - 15:00
lör: 10:00 - 23:00
sön: 09:30 - 22:00

Tjänster

  • Returinformation

    Returinformation

    Den här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.

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