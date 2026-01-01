Tillbaka till sökNike Factory Store - FarmingtonStängd • Öppnar kl. 10:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Få vägbeskrivningÖppettidermån - lör: 10:00 - 21:00sön: 12:00 - 18:00TjänsterUpphämtningKöp dina favoritprodukter online och hämta dem i en butik.Bli medlemNya medlemmar i Nike-appen får 15% rabatt på sitt första köp i butik.Nike-experterFå råd i realtid från våra experter om allt som rör sport och mode.Som shopping borde varaNike-medlemmar får 60 dagars öppet köp och kvittofria returer på alla produkter.Shoppa Nike Factory-reaNu är modeller och reapriser från Nike Factory Stores tillgängliga online.Shoppa Nike Factory-reaButiker i närhetenButiksregisterNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USStängd • Öppnar kl. 10:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USStängd • Öppnar kl. 10:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USStängd • Öppnar kl. 10:00