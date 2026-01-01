Tillbaka till sökNike Factory Store - West JordanStängd • Öppnar kl. 11:00Jordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US8012821269Få vägbeskrivningÖppettidermån - lör: 10:00 - 21:00sön: 11:00 - 18:00TjänsterUpphämtningKöp dina favoritprodukter online och hämta dem i en butik.Det är bättre att vara medlemNya medlemmar får 15% rabatt på sitt första köp i butik*, plus en mängd belöningar som bara medlemmar får tillgång till. *Vissa undantag gäller.Nike-experterFå råd i realtid från våra experter om allt som rör sport och mode.Som shopping borde varaNike-medlemmar får 60 dagars öppet köp och kvittofria returer på alla produkter.Shoppa Nike Factory-reaNu är modeller och reapriser från Nike Factory Stores tillgängliga online.Shoppa Nike Factory-reaButiker i närhetenButiksregisterNike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USStängd • Öppnar kl. 12:00Nike Factory Store - LehiOutlets at Traverse Mountain3700 N Cabelas Blvd STE 301Lehi, UT, 84043-3882, USStängd • Öppnar kl. 11:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USStängd • Öppnar kl. 11:00