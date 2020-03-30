Jag gillar verkligen att prata om sömn, för det är så viktigt. Samtidigt är det många människor som har problem med sömnen. En av de främsta orsakerna till att det kan vara svårt att somna är att hjärnan fortfarande går på högvarv. Kanske analyserar du dagens händelser, kanske går du igenom alla saker du måste komma ihåg inför morgondagen.



Lägg ett anteckningsblock vid sängen och ägna några minuter när du har gått och lagt dig åt att skriva ned dina tankar – bara låt dem komma ut. Skriv ned att du måste ringa veterinären för hunden eller att du inte får glömma att svara på det där viktiga jobbmejlet. Skriv ned allting, så att du sedan kan lägga dig till rätta, utan att tankarna far runt i ditt huvud.



Varför det fungerar? Jo, för när du samlar dina tankar och formulerar dem på papper blir det lättare för hjärnan att övergå till viloläge. Och det är det som är målet – att växla läge från det sympatiska nervsystemet till det parasympatiska nervsystemet, som är hjärnans viloläge – för det är mycket svårare att komma till ro och somna om du inte först låter hjärnan varva ned.



Testa själv ikväll. Lägg telefonen åt sidan, ta upp papper och penna och skriv ned allt du kommer att tänka på. Du kommer att somna snabbare och när du vaknar vet du precis vad du har att göra under dagen.