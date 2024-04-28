Det finns inget magiskt recept för att hitta din stil. Den förändras och mognar och ibland är den helt annorlunda på torsdag från vad den var i onsdags.
Men oavsett hur den utvecklas när vi växer upp är det enda viktiga att vi bär plagg som får oss att känna oss så säkra på oss själva som vi borde.
Nike tillbringade dagen med tre tonårstjejer som gav några tips och tricks som hjälper oss alla att leka med stil med Air Max Dn.
Lek med lager
"Flera lager ger min outfit liv: som Air Max Dn, rymliga jeans och en kort topp med kragen på en skjorta som sticker ut."
Bli kreativ med lager och plötsligt passar den där toppen (eller kjolen, byxorna eller vad som helst!) längst in i garderoben till tusen olika looks.
"Nike Air Max Dn ger mig den där sportiga vibben jag älskar", berättade Sophie för oss. Hon lägger till en krage under en rymlig t-shirt, eller en slips som matchar skorna, och vips! så har hennes look nått nästa nivå.
Funmis moodboard
"Jag är en väldigt färgstark person när det gäller stil. Definitiiiiivt en maximalist."
Funmi berättade för Nike att Air Max Dn ger henne känslan av att gå på moln. Så det är inte mer än rätt att hon använder hela regnbågen i sin outfit. "När det gäller min stil kommer jag aldrig att begränsa min kreativitet."
Om du också gillar en vass och färgstark design kan du låta dig inspireras av Funmi. Fortsätt leka med accessoarer och färger tills du hittar det som får dig att må bra.
Bli bekväm utanför bekvämlighetszonen
"Jag har aldrig sett sådana här skor för tonåringar förut, och jag fastnade verkligen för sidorna. Och de är bara SÅ bekväma."
Ett par bekväma sneakers som kan stylas efter humör gör det lätt att blanda olika stilar.
"Jag bär lite av allt, från streetwearlook till 70-talsmode", berättade Bella. Så hon mixar sina rymliga plagg med en tajt topp under en fleece, och använder sedan Air Max Dn för att ge looken färg och en bekväm känsla.
Ingen är bunden till en stil. Idag ska vi klä oss som vi vill klä oss. Och imorgon vaknar vi och gör det igen.