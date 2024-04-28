Det finns inget magiskt recept för att hitta din stil. Den förändras och mognar och ibland är den helt annorlunda på torsdag från vad den var i onsdags.



Men oavsett hur den utvecklas när vi växer upp är det enda viktiga att vi bär plagg som får oss att känna oss så säkra på oss själva som vi borde.



Nike tillbringade dagen med tre tonårstjejer som gav några tips och tricks som hjälper oss alla att leka med stil med Air Max Dn.