Redo att vinna

✅ Börja med basen: Välj plagg som du kan röra dig fritt och bekvämt i, som 2-i-1-shortsen Nike Dri-FIT eller sweatpantsen Nike Sportswear i oversize-modell. Ge dig själv utrymme att stretcha eller ta ut stegen genom att mixa formanpassade silhuetter med rymliga plagg.

✅ Lek med pasteller: Pastellfärger ger dina power moves en energikick och sticker ut när du matchar dem med neutrala nyanser. (Lägg till ännu en färgklick med dina sneakers).

✅ Fullända looken: Scrunchies, pannband, rosetter och skimrande makeup ger din outfit lite extra attityd och får dig att glänsa på ditt unika sätt.