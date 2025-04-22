Redo att vinna
Nike Teens
Bekväma, enkla och designade för rörelse. Med en blandning av pasteller och neutrala färger har du en lekfull men kraftfull kombination för alla sätt du håller dig aktiv på. För att ge allt betyder inte att du gör avkall på stilen. Mångsidiga, svettavvisande lager i kombination med stretchiga, bekväma plagg gör att du ser lika bra ut oavsett hur du rör dig eller vad du gör.
Funktion, sedan form
✅ Börja med basen: Välj plagg som du kan röra dig fritt och bekvämt i, som 2-i-1-shortsen Nike Dri-FIT eller sweatpantsen Nike Sportswear i oversize-modell. Ge dig själv utrymme att stretcha eller ta ut stegen genom att mixa formanpassade silhuetter med rymliga plagg.
✅ Lek med pasteller: Pastellfärger ger dina power moves en energikick och sticker ut när du matchar dem med neutrala nyanser. (Lägg till ännu en färgklick med dina sneakers).
✅ Fullända looken: Scrunchies, pannband, rosetter och skimrande makeup ger din outfit lite extra attityd och får dig att glänsa på ditt unika sätt.
"Sport får mig att känna mig fri och jag brukar klä mig i starka, ljusa färger. Det är så jag uttrycker min energi."
Phoebe
Löpare och cyklist
Hitta ditt glow
Skapa stilsäkra och bekväma outfits som håller ditt tempo. Från luftiga, vävda cargoshorts till det mjuka, stretchiga linnet med hög hals eller Dri-FIT-jackan – de här favoritplaggen hjälper dig att hålla igång.