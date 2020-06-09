Pull-ups för en stark överkropp

Varianterna ökar intensiteten genom att flytta belastningen till olika muskler eller genom att öka den sammanlagda tiden då musklerna är spända (hur länge en muskel arbetar under ett set). De förbereder dig också för ännu mer avancerade varianter, som pull-ups i romerska ringar eller muscle-ups.



Det enda du behöver är en pull-up-stång, en klätterställning eller en liknande stabil, horisontell stång över huvudet. När du kan göra tre till fem vanliga pull-ups med perfekt form kan du testa en av de andra varianterna (eller båda två). Satsa på tre till fem set med så många repetitioner du orkar. Börja varje repetition i en dead hang (bottenläget i en pull-up) för att kunna ta ut rörelsen. I takt med att du blir starkare, kan du lägga till repetitioner, men inled alltid med att kontrollera formen.