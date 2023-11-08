Testa outfits med Fleur

Jag heter Fleur. Jag är 15. Och jag dansar.

Att klä mig stilsäkert när jag dansar hjälper mig att uttrycka mig själv. Det stärker mitt självförtroende och får mig att känna mig närmare kulturen. Det är en del av min konst.

Det viktigaste för mig är att ha en unik garderob som matchar min personlighet.

Här är några av de outfits som får mig att vilja dansa!

När jag är på dansgolvet älskar jag att klä mig i en kombination av rymliga byxor (de bekvämaste jag kan hitta) och t-shirts som ger en feminin och stilsäker känsla.