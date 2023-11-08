Testa outfits med Fleur

Moves? Check. Energi? Check. Outfits? Check.
Kolla in outfitsen som ger den tonåriga dansaren Fleur Zwartkruis självförtroendet att äga dansgolvet.
Jag heter Fleur. Jag är 15. Och jag dansar.
Att klä mig stilsäkert när jag dansar hjälper mig att uttrycka mig själv. Det stärker mitt självförtroende och får mig att känna mig närmare kulturen. Det är en del av min konst.
Det viktigaste för mig är att ha en unik garderob som matchar min personlighet.
Här är några av de outfits som får mig att vilja dansa!
När jag är på dansgolvet älskar jag att klä mig i en kombination av rymliga byxor (de bekvämaste jag kan hitta) och t-shirts som ger en feminin och stilsäker känsla.
Jag gillar också att slänga på mig en tröja för lite extra swag. Och naturligtvis fulländar jag looken med ett par Air Force 1.
När jag verkligen vill visa upp min unika Fleur-stil, väljer jag plagg i färger som sticker ut. Och viktigast av allt … är att använda accessoarer.
I takt med att jag blir äldre förändras min stil och jag känner mig mer bekväm i vissa kläder och mindre bekväm i andra. Det är helt okej. Jag gillar att gå min egen väg och vara annorlunda. Att försöka vara den version av mig själv som känns rätt.
Om du är ute efter en ny stil, skulle jag börja med ett par sneakers. Sina sneakers bär man ju hela tiden, oavsett hur man än rör sig. Mina favoriter är Dunk och Air Force 1. Men alla är olika. Så gör din egen grej. 🫰
Fleur x