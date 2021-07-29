My Backyard: Hitta meningen med livet till havs

"Alla har en roll", säger han. "Ibland är det avgörande att vara synkroniserad med sin besättning och att lita på dem." Saker fastnar ofta i seglen, men en skicklig besättning som hans kan hålla allt under kontroll. Precis som Chris har de tränat i flera år. "Som professionell seglare måste du veta allt om din båt, ha självdisciplin och studera vattnet", säger han. Även om han har många års erfarenhet får Chris fortfarande en adrenalinkick innan varje race. "Allt jobb är värt det när jag är ute på vattnet och ser vinden väcka båten till liv", säger han. De lokala tävlingarna hjälper honom att förbereda sig för de större regattor som arrangeras i Grenada. Han har nått prispallen, men bara på andra plats. Men den tävlingsinriktade seglaren hoppas att få stå högst på pallen i framtiden.

Enligt Chris har ihärdigheten varit avgörande för hans seglingskarriär – för det har inte alltid varit lätt. Han pratar öppet om hur hans familj kämpar med de kostnader seglingen innebär, och att det övervägande är en vit sport på hans ö. Han berättar också om den rasism han utsatts för.

"När jag började var det bara ungefär tre andra som hade samma hudfärg som jag. Alla andra var vita", säger Chris. "Man kunde känna allas blickar. Det kändes lite jobbigt. Men i slutändan var jag där för att lära mig något nytt."