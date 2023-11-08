Testa outfits med Fleur

Musik är bara så inspirerande. Den där känslan när du går ut på dansgolvet och allt negativt bara försvinner och din kreativitet bara flöööööödarrrr.



Jag tycker att alla bara ska njuta av dansglädjen utan att tveka och ta kontrollen på dansgolvet. Det är det min nya sång Footwork handlar om.



Så nu dansar vi!



Följ med steg för steg i den här videon så att vi kan dansa koreografin till Footwork tillsammans.