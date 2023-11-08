Testa outfits med Fleur

Lär dig stegen med Fleur
Jag heter Fleur. Jag är 15. Jag dansar och sjunger, och det tycker jag att du också ska göra.
Musik är bara så inspirerande. Den där känslan när du går ut på dansgolvet och allt negativt bara försvinner och din kreativitet bara flöööööödarrrr.
Jag tycker att alla bara ska njuta av dansglädjen utan att tveka och ta kontrollen på dansgolvet. Det är det min nya sång Footwork handlar om.
Så nu dansar vi!
Följ med steg för steg i den här videon så att vi kan dansa koreografin till Footwork tillsammans.
Jag har skrivit ner några tips på hur man lär sig koreografi. Så oavsett om du vill dansa på en scen eller i en tävling, eller bara hemma i sovrummet, så kan du vara redo att inta golvet med stor inlevelse.
👟 Fortsätt träna. Träning för med sig bra saker. Jag lovar!
🗯️ Be vänner eller familj om konstruktiv kritik.
❤️🔥 Ha på dig outfits som boostar ditt självförtroende.
🌸 Var positiv! Dans handlar om att njuta av resan.
Glöm inte att tagga mig om du vill visa världen dina moves till Footwork! Jag är @fleurforreal på Instagram och TikTok.
Kom ihåg: ha kul!
Fleur x
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