Så gör du en riktig pull-up

Prova en pull-up-maskin som ger samma övning men tar bort lite av kroppsvikten. Har du ingen i närheten? Knyt ett gummiband kring mitten av en pull-up-stång så att öglan hänger lågt. Ställ en bänk intill så att du kan sätta ena foten i öglan och sedan sätta andra foten ovanpå den. Håll benen raka och håll fast i stången och börja din pull-up. Om det blir för lätt kan du använda ett gummiband med mindre motstånd (som hjälper dig mindre) eller sätta ena knät i öglan.



Du kan också börja med chin-ups. Rent mekaniskt är det samma sak, men du tar tag i stången med ett underhandsgrepp (med handflatorna vända mot dig). Det låter dig använda dina biceps i högre grad för att göra rörelsen.