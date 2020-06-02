Hemligheten bakom oändlig motivation
Mental inställning
med Nike Training
Utveckla äkta passion och långsiktig vana genom att komma fram till varför du tränar.
Vad är den verkliga orsaken till dina hälso- och träningsmål? I den här artikeln får du lära dig att sätta fingret på ditt "varför" och hur du använder den insikten för att hålla dig motiverad.
Känner du dig uttråkad eller oinspirerad när du tränar? Det är dags att hitta tillbaka till motivationen och svara på varför du tränar. Ditt "varför" är den eller de drivkrafter som får dig att byta om och göra jobbet. Om du plockar fram ditt "varför" när träningen känns trist och du riskerar att ge upp helt och hållet så kan det inspirera dig att hitta tillbaka och få ny energi, säger Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Så varför tränar du? Svaret är aldrig så enkelt som "Jag vill se bra ut naken" eller "Jag vill känna mig mindre stressad". Kanske är det vad du först kommer att tänka på, men det är viktigt att gräva lite djupare. När du inser vad som ligger bakom de där första svaren kommer du också inse att de inte är din riktiga drivkraft – och kanske är det också därför motivationen vacklar.
"Om du plockar fram ditt 'varför' när träningen känns trist och du riskerar att ge upp helt och hållet så kan det inspirera dig att hitta tillbaka och få ny energi."
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Om du verkligen ska bli motiverad av ditt "varför" måste det vara personligt och djupt emotionellt förankrat hos dig, säger Collinsworth. Allt du behöver för att hitta det är fem minuter och de här enkla stegen:
- Hitta en lugn, avskild plats där du kan tänka.
Du behöver inte timmar av eftertanke eller någon särskild meditationsplats – bara någonstans där du kan sitta ostörd en stund och verkligen fundera på den här frågan. Plocka fram papper och penna eller din telefon så att du kan skriva ner dina tankar och analysera dina svar.
- Fråga dig själv vad du verkligen vill uppnå med din träning.
Vill du lyfta tyngre? Springa snabbare? Fundera över vilka mentala mål du har, utöver de fysiska. Skriv ner allt du kommer på.
- Gräv djupare – vad ligger bakom dina svar?
Läs igenom listan med skäl till att träna och hitta den rena, ärliga känslan bakom. Om du till exempel har svarat "jag vill bli en bättre atlet på alla sätt" – tänk på varför du vill det. Kanske får det dig att känna dig starkare och mer vältränad. Och kanske gör den känslan att du känner dig självsäker och glad – och att livet känns roligare att leva. Det här är ditt varför. Tänk på det när du behöver hitta tillbaka till din träningsenergi.