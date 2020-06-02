Hemligheten bakom oändlig motivation

Vad är den verkliga orsaken till dina hälso- och träningsmål? I den här artikeln får du lära dig att sätta fingret på ditt "varför" och hur du använder den insikten för att hålla dig motiverad.



Känner du dig uttråkad eller oinspirerad när du tränar? Det är dags att hitta tillbaka till motivationen och svara på varför du tränar. Ditt "varför" är den eller de drivkrafter som får dig att byta om och göra jobbet. Om du plockar fram ditt "varför" när träningen känns trist och du riskerar att ge upp helt och hållet så kan det inspirera dig att hitta tillbaka och få ny energi, säger Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Så varför tränar du? Svaret är aldrig så enkelt som "Jag vill se bra ut naken" eller "Jag vill känna mig mindre stressad". Kanske är det vad du först kommer att tänka på, men det är viktigt att gräva lite djupare. När du inser vad som ligger bakom de där första svaren kommer du också inse att de inte är din riktiga drivkraft – och kanske är det också därför motivationen vacklar.