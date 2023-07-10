Grace Geyoro: Perfekt sikte

Senast uppdaterad: 10 juli 2023
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Mittfältets maestro
Hon är en kämpe på planen och bestämmer spelets tempo som den mittfältsmaestro hon är. När Grace Geyoro har bollen kan vad som helst hända. Läs vidare för att lära dig mer om den här franska stjärnspelaren.
Få samma smidighet som Grace
Phantom Luna är skapad för snabba, smidiga rörelser och gör att Grace Geyoro kan fokusera och kontrollera mittfältet med sin karakteristiska mix av kreativitet och styrka. Hur kommer den att hjälpa dig?
"Som mittfältare älskar jag att lägga upp matchen för mitt lag. Jag älskar också att positionera mig själv så att jag kan göra mål, passa och få matchen att flyta på så smidigt som möjligt."
Grace Geyoro
Frankrikes damlandslag i fotboll
Allez Les Bleus!
Det är dags för Les Bleues att inta scenen. Heja på Grace och hennes lag med Frankrikes landslagsställ 2023.
Träna hela kroppen
I det här styrkepasset som leds av Grace Geyoro och tränaren Edwige Ahonto tränar du hela kroppen, med fokus på armar. Finns nu i Nike Training Club-appen.