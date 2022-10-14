Les Hijabeuses: Founé Diawara om kampen mot fördomar

Berättelser utvalda av Rebel Girls
Founé Diawara
På grund av sin kulturella identitet kände sig Founé Diawara utanför under uppväxten. Men en dag förändrades hennes perspektiv till det bättre. Läs om hur en viral kampanj på sociala medier ledde till att hon blev en av ordförandena för en fotbollscommunity för kvinnor.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Frankrike. Född: 4 oktober, 1999. Illustration av Lauwaart.
Som näst äldst av sju syskon har Founé alltid varit en självklar ledare. Hennes nyfikenhet har också gjort henne till en utmärkt förebild för de yngre syskonen. Hon har alltid velat lära sig nya saker – ofta flera på samma gång! Fotbolls-VM för kvinnor 2014 inspirerade henne att testa ännu en ny hobby: fotboll.
Som fjortonåring gick Founé med i en fotbollsklubb för första gången. Det var en fantastisk upplevelse att spela i ett lag! Hon upplevde att varje rörelse – dribbla fram bollen, passa till lagkamraterna och sätta bollen i nätet med ett välriktat skott – var som delarna av en välkoreograferad dans.
"Vi vill att kvinnor ska kunna ha olika identiteter."
När hon hade tränat med laget i ett år var det äntligen dags för henne att spela sin allra första riktiga match. Men när hon klev ut på planen blev hon stoppad av domaren.
Du kan inte ha hijab på dig, sa domaren. Det är inte tillåtet.
Founé blev otroligt besviken. Hijaben är en viktig symbol för hennes muslimska tro och en del av hennes identitet. Hon kunde inte ta av sig den för att spela. Founé satt på bänken under hela matchen och kände sig både ledsen och arg.
"Jag ville bara spela", säger hon. "Jag ville bara delta och göra mitt bästa för laget."
Men istället för att gräva ned sig kickade Founés naturliga ledaregenskaper in. Hon hade hört talas om en kampanj för att stoppa diskrimineringen inom sport för kvinnor och såg direkt sin chans att bli en del av den.
Det började med en Instagram-video om Frankrikes förbud mot att bära hijab på fotbollsplanen. Founé såg kommentarerna välla in från hela landet. Kvinnor berättade om sina erfarenheter av diskriminering och hur förbudet tvingat dem att sluta med sporten.
Founé fortsatte kämpa för sin sak genom att bli en av ordförandena för Les Hijabeuses, en fotbollscommunity där kvinnor får bära hijab. Mellan träningspassen studerar Founé på universitetet med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon arbetar för en framtid där kvinnor aldrig ska behöva offra en del av sin identitet för att följa sina drömmar.