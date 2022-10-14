Les Hijabeuses: Founé Diawara om kampen mot fördomar

När hon hade tränat med laget i ett år var det äntligen dags för henne att spela sin allra första riktiga match. Men när hon klev ut på planen blev hon stoppad av domaren.



Du kan inte ha hijab på dig, sa domaren. Det är inte tillåtet.



Founé blev otroligt besviken. Hijaben är en viktig symbol för hennes muslimska tro och en del av hennes identitet. Hon kunde inte ta av sig den för att spela. Founé satt på bänken under hela matchen och kände sig både ledsen och arg.



"Jag ville bara spela", säger hon. "Jag ville bara delta och göra mitt bästa för laget."



Men istället för att gräva ned sig kickade Founés naturliga ledaregenskaper in. Hon hade hört talas om en kampanj för att stoppa diskrimineringen inom sport för kvinnor och såg direkt sin chans att bli en del av den.