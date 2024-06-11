Ett brev till mitt äldre jag: Storyn om en tonårstjej

Jag hoppas att vi kommer ihåg att vara snälla mot oss själva. Jag försöker hela tiden visa andra tonåringar omkring mig att det är okej att misslyckas, men ibland har jag svårt att komma ihåg det själv.



Jag kan bli överväldigad av stress när skolarbete, löpning och allt annat omkring mig bara blir för mycket och det händer att jag klandrar mig själv för det. Jag hoppas att vi i framtiden är bättre på att komma ihåg att utvecklingen måste ske i vår egen takt. Och att oavsett vilka hinder vi ställs inför (på löparbanan och utanför den!) kommer vi att ta oss dit vi vill så småningom.