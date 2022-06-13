Emma Raducanu: Att släppa taget om perfektion

När man har hela världens ögon på sig kan det kännas som att det inte finns utrymme för misstag. Men Emma Raducanu vet att perfektion inte existerar. För att verkligen kunna utvecklas måste man släppa taget och kasta sig ut i det okända.

I det senaste avsnittet av What Are You Working On? träffade vi tennisproffset Emma Raducanu från Bromley, Storbritannien. Hon tog med oss till tennisplanen där det hela började och berättade om sina tidigaste minnen av att vilja bli bäst. "Jag var perfektionist redan som liten. Jag blev galen om jag inte träffade bollen på rätt ställe."

Men mycket har hänt sedan dess och Emma har lärt sig att perfektion inte är något att sträva efter. För att kunna uppnå våra mål måste vi hantera både med- och motgångar, det är en del av vår resa mot framsteg. "Jag tror definitivt att min inställning (perfektionism) har hjälpt mig att nå resultat, men genom att lära mig att släppa taget har jag hittat den version av mig själv som jag vill vara och som jag är idag."