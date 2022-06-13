Emma Raducanu: Att släppa taget om perfektion

Emma Raducanu: Släppa tanken på perfektion
Atleter*
För att bli den bästa tennisspelaren hon kan har Emma Randucanu fått lära sig att perfektion inte finns.
När man har hela världens ögon på sig kan det kännas som att det inte finns utrymme för misstag. Men Emma Raducanu vet att perfektion inte existerar. För att verkligen kunna utvecklas måste man släppa taget och kasta sig ut i det okända.
I det senaste avsnittet av What Are You Working On? träffade vi tennisproffset Emma Raducanu från Bromley, Storbritannien. Hon tog med oss till tennisplanen där det hela började och berättade om sina tidigaste minnen av att vilja bli bäst. "Jag var perfektionist redan som liten. Jag blev galen om jag inte träffade bollen på rätt ställe."
Men mycket har hänt sedan dess och Emma har lärt sig att perfektion inte är något att sträva efter. För att kunna uppnå våra mål måste vi hantera både med- och motgångar, det är en del av vår resa mot framsteg. "Jag tror definitivt att min inställning (perfektionism) har hjälpt mig att nå resultat, men genom att lära mig att släppa taget har jag hittat den version av mig själv som jag vill vara och som jag är idag."
Som 18-åring kammade hon hem sin första Grand Slam-titel och blev den näst yngsta spelaren att vinna US Open. "Efter den vinsten förväntade sig alla att jag skulle vinna varje turnering som jag någonsin ställde upp i." Men Emma vet att det inte finns några garantier inom sport. "Jag tycker det är lite orealistiskt eftersom perfektion inte finns."
"Alla har vi någon gång känt press på oss att vara bäst på något, inom sport, i skolan eller någon annanstans. Men genom att släppa tanken på perfektion kan vi acceptera att vi gör misstag och våga ta risker, både på och utanför planen. Det bästa sättet att lära sig något är att konfrontera det. "Om man alltid är perfekt och ser bra ut så betyder det att man inte pushar sig själv till att göra saker som man ännu inte klarar av, men som kommer leda till att man förbättras."
Vi är alla på en resa. Och för Emma är den resan tydlig: hon jobbar hårt med att fokusera på framsteg istället för på perfektion. "Att släppa tanken på att vara perfekt ger mig ett övertag i mitt spel och gör dessutom resan roligare", säger hon.
Se hur Emma pushar sig själv till att släppa tanken på perfektion i det senaste avsnittet av What Are You Working On? och upptäck fler inspirerande stories från Nike-atleter.*