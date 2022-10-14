Berättelser utvalda av Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi har massor av energi och har alltid vetat att hon kan uppnå vad som helst, bara hon verkligen satsar på det. Läs om hur kärleken till längdhopp, dans och netball nu inspirerar henne att hjälpa tjejer över hela världen att delta i sport.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Sydafrika. Född: 16 februari, 1989. Illustration av Cecilia Puglesi.
Som barn hade Ellen svårt att sitta still. Hon spelade netball, tog danslektioner och tränade längdhopp. Ellen var alltid i rörelse! I skolan tyckte hon bäst om idrottslektionerna.
Länge trodde Ellen att hon en vacker dag skulle behöva ge upp sina dammiga dagar i längdhoppsgropen och byta ut alla timmar av nötande i danssalen mot ett "riktigt" jobb som till exempel revisor. Men när hon växte upp och slutade skolan försökte hon istället komma på andra sätt att fortsätta syssla med sin passion. Men vad skulle hon bli? Proffsatlet? Domare? Sportjournalist?
"Det är ditt liv. Du kan bli vad som helst om du verkligen satsar på det."
En dag när hon spelade netball fick Ellen en idé. Tänk om jag kunde hjälpa andra tjejer att älska sport lika mycket som jag!
Ellen visste att många tjejer har svårt att ta för sig och oroar sig för att inte vara tillräckligt duktiga för att vara med. Ellen ville ge tjejer mer självförtroende genom sport och bestämde sig för att bli netballcoach.
Under matcherna brukade Ellen peppa tjejerna från sidlinjen.
Bra fångat! Fin passning! kunde hon ropa när atleterna följde netballreglerna genom att springa över planen, stanna upp när de fångade bollen och sikta noga för att sätta matchens nästa poäng.
Med tiden upptäckte fler och fler tjejer att de också kunde vara bra på sport, precis som coach Ellen. Men Ellen ville komma längre i sitt viktiga arbete. Därför blev hon en del av Sportstec, en välgörenhetsorganisation som hjälper och stöttar kvinnliga atleter. Ellen samarbetar med lärare för att skapa idrottslektioner som tar fram det bästa hos tjejer.
Varje dag känner hon sig stolt, både över sitt arbete och över att hon har lyckats hitta ett sätt att arbeta med sitt största intresse.