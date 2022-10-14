En dag när hon spelade netball fick Ellen en idé. Tänk om jag kunde hjälpa andra tjejer att älska sport lika mycket som jag!



Ellen visste att många tjejer har svårt att ta för sig och oroar sig för att inte vara tillräckligt duktiga för att vara med. Ellen ville ge tjejer mer självförtroende genom sport och bestämde sig för att bli netballcoach.



Under matcherna brukade Ellen peppa tjejerna från sidlinjen.



Bra fångat! Fin passning! kunde hon ropa när atleterna följde netballreglerna genom att springa över planen, stanna upp när de fångade bollen och sikta noga för att sätta matchens nästa poäng.