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Senast uppdaterad: 2 november 2023
Lästid: 3 min

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Tips från Eliud

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    Tålamod gör dig snabbare.

    Löpning handlar om tålamod. Det är svårt att vara uthållig och det kan ta tid innan du märker att du blir bättre. För att lyckas i längden behöver du tänka nytt: Hitta glädjen i de små, mätbara framstegen.

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    Magi, inte kilometer.

    Självförtroende är alltid viktigt för att nå framgång. Det som avgör om du når dina mål är hur du tar dig an löpningsutmaningar: om du litar på dig själv, dina beslut och din disciplin.

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    Vila är viktigare än du tror.

    Många löpare slarvar med vilan eftersom de inte ser det som en del av träningen. Men vila gör att du orkar mer och håller dig frisk så att du kan springa snabbare. Du har alltså mycket att vinna på att vila.

Eliuds signaturkollektion

Eliud Kipchoge, 20 ÅR AV UTVECKLING

Eliuds signaturkollektion

20 ÅR AV UTVECKLING

En kollektion för alla löpare med utgångspunkt i Eliud Kipchoges livsfilosofi.

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Ursprungligen publicerad: 2 november 2023