Nya ikoner: Dina Asher-Smith

Sprintern Dina Asher-Smith fick lära sig tidigt i sin karriär att hon inte skulle jaga efter det omöjliga. Men nu slår den här sprintervärldsmästaren mer än rekord. Hon slår sönder gamla uppfattningar om hur det är att vara kvinna inom sporten genom att prata om saker som kvinnor bara brukade viska om. Vi tog en pratstund med Dina för att diskutera hennes önskan att bli en ny sorts förebild – någon som hon själv önskar att hon hade haft när hon var yngre.