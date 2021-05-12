Nya ikoner: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Bröst. Mensvärk. Mens. Är det tabu? Inte för Dina Asher-Smith. Se hur hon förändrar samtalstonen för nästa generation kvinnliga atleter.
Sprintern Dina Asher-Smith fick lära sig tidigt i sin karriär att hon inte skulle jaga efter det omöjliga. Men nu slår den här sprintervärldsmästaren mer än rekord. Hon slår sönder gamla uppfattningar om hur det är att vara kvinna inom sporten genom att prata om saker som kvinnor bara brukade viska om. Vi tog en pratstund med Dina för att diskutera hennes önskan att bli en ny sorts förebild – någon som hon själv önskar att hon hade haft när hon var yngre.
Hur förändrade sporten ditt sätt att se på din kropp?
DINA ASHER-SMITH: Sport har alltid definierat hur jag ser på min kropp. Oavsett om jag har pushat mig själv eller slagit rekord så är det där min känsla av stolthet kommer ifrån. Men när jag är utanför idrottsvärlden och pratar med unga tjejer inser jag att deras stolthet kommer från någon annanstans. De jämför sina kroppar och det kan ge ångest.
"Sport har alltid definierat hur jag ser på min kropp."
– Dina Asher-Smith
Det finns en uppfattning om att man måste vara en helt perfekt version av sig själv för att vara en atlet. Vilket råd skulle du ge till kvinnor som tror att det är så?
DINA: Jag skulle vilja ge rådet att sluta jaga efter perfektion. Jaga i stället efter att bli fantastisk. Jaga efter att bli makalös. Var inte hård mot dig själv för att du inte är helt perfekt. Du kan vara fantastisk utan att vara perfekt.
"Var inte hård mot dig själv för att du inte är helt perfekt. Du kan vara fantastisk utan att vara perfekt."
– Dina Asher-Smith
Varför är det viktigt för dig att prata om saker som bröst, mensvärk och mens – särskilt med yngre kvinnor?
DINA: När jag började på elitnivå var det något som ingen pratade om. När jag pratar med yngre tjejer om mina upplevelser brukar de vanligaste frågorna handla om sport-BH:ar, puberteten och om att ha en sportig livsstil. Det är viktigt att vi är ärliga om de här sakerna.
"Det är viktigt att vi är ärliga om de här sakerna."
– Dina Asher-Smith
Om du kunde dela med dig av något till unga tjejer om vad det egentligen innebär att vara en kvinnlig atlet, vad skulle det vara?
DINA: Jag skulle säga att det är så kul. Det har gett mig så mycket självförtroende. Jag har pushat mig själv att göra saker som jag inte ens visste var möjliga. Du kan bli bra på vad du vill. Men jag tycker att sport är ett fantastiskt sätt att uppleva det. Du kan förändra dig själv varje dag.
"Du kan bli bra på vad du vill."
– Dina Asher-Smith
Director: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Photographer: Sophie Jones @sophographylondon