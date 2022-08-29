Leken börjar med dig

Coaching Kids: The Power of Play skapades för att hjälpa tränare att sammanföra lek och sport för att göra fysisk aktivitet ännu roligare och mer tillgänglig för barn.

Barn är gjorda för att leka, och med rätt verktyg kan alla få barn att känna sportglädje – till och med du! Coaching Kids: The Power of Play är ett program i NTC-appen som hjälper dig att motivera barn genom glädjen i lekar, utmaningar och rörelsefärdigheter. Vi utvecklade ett coachingsprogram för barn i samarbete med Leeds Beckett University och ICOACHKIDS, en ideell global rörelse som kämpar för idrottsutbildning. Allt är en del av Nikes Made to Play-initiativ för att få barn att röra på sig.

Visste du att lek är ett av de mest grundläggande sätten för inlärning, umgänge och att använda fantasin? Stimulerande lek i unga år kan lägga grunden för ett liv med bättre mental och fysisk hälsa. Programmet innehåller tre moduler som ger dig verktyg att hjälpa barn ta till sig fysisk aktivitet genom den eviga glädjen i lek. Varje modul innehåller korta, lärorika videoklipp om kraften som finns i lek och vägleder coacher i att skapa pass med hjälp av instruktionsvideor och tips från experter.