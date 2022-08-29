Leken börjar med dig
Coaching Kids: The Power of Play
Coaching Kids: The Power of Play skapades för att hjälpa tränare att sammanföra lek och sport för att göra fysisk aktivitet ännu roligare och mer tillgänglig för barn.
Barn är gjorda för att leka, och med rätt verktyg kan alla få barn att känna sportglädje – till och med du! Coaching Kids: The Power of Play är ett program i NTC-appen som hjälper dig att motivera barn genom glädjen i lekar, utmaningar och rörelsefärdigheter. Vi utvecklade ett coachingsprogram för barn i samarbete med Leeds Beckett University och ICOACHKIDS, en ideell global rörelse som kämpar för idrottsutbildning. Allt är en del av Nikes Made to Play-initiativ för att få barn att röra på sig.
Visste du att lek är ett av de mest grundläggande sätten för inlärning, umgänge och att använda fantasin? Stimulerande lek i unga år kan lägga grunden för ett liv med bättre mental och fysisk hälsa. Programmet innehåller tre moduler som ger dig verktyg att hjälpa barn ta till sig fysisk aktivitet genom den eviga glädjen i lek. Varje modul innehåller korta, lärorika videoklipp om kraften som finns i lek och vägleder coacher i att skapa pass med hjälp av instruktionsvideor och tips från experter.
Modul 1: Dags att dra igång!
Den här modulen fokuserar på att utveckla barns förmåga att hålla kroppen stabil vid dynamiska och statiska aktiviteter. Här ligger fokus på styrke- och rörlighetsträning och roliga sätt att använda lek i den regelbundna träningen för att hålla barnens motivation uppe.
Modul 2: Tempohöjning
Den här modulen fokuserar på att utveckla rörelseeffektiviteten genom koordination och snabbhet – viktiga delar i all sport. Det är en utmaning att hålla koll på en kropp i förändring, nya färdigheter och koncentrationsförmågan. Att göra aktiviteterna till lek är ett säkert sätt att hålla barnen engagerade. Här hittar du tips som funkar för flera sporter och träningsformer, så räkna med gott om löpning, vändningar, skutt och hopp.
Modul 3: Att ge det lilla extra
Den här modulen utvecklar barns förmåga att orka längre när de är som bäst, genom att använda lek för att förbättra konditionen. Det handlar om uthållighet, som i repetition av rörelser under en längre tid. Vi visar hur olika låg- och högintensiva lekar och aktiviteter i träningen främjar aerobisk, anaerob och muskulär uthållighet.