Nike Teens: Bryt mot reglerna

Bryt mot reglerna
Nike Teens
Det handlar inte om att passa in. Det handlar om att sticka ut. Så skriv om reglerna. Var kreativ med lager, blanda olika färger och accessoarer. När du testar gränserna är det inte det ena eller det andra – det är det här OCH det där. Sprinter och golfspelare. Dansare och kickboxare. Basketspelare och simmare. Varför välja en look när du kan kombinera dem? Sport och stil känner inga gränser.
Släpp loss kreativiteten
✅ Börja med det oväntade: Hitta ett favoritplagg eller två att utgå från när du sätter ihop din look. Tänk statement-solglasögon, sneakers eller ett plagg i en stark färg.
✅ Levla upp: Välj plagg som hjälper dig att nå dina mål, oavsett hur du gillar att röra dig, mixa stilar eller dra blickarna till dig. Tänk lager som shortsen Nike Pro, långärmade överdelar, linnen och den veckade kjolen Nike Sportswear. Du ska känna att du får stöd och samtidigt känna dig kreativ.
✅ Lägg till: Trodde du att du var klar? Gå ett steg längre. Lägg till en keps eller ett pannband och skapa en helt unik look.
"Jag älskar att bryta mot reglerna och tänka utanför ramarna när det gäller min stil."
Kamia
Dansare, löpare, tennisspelare
Gör den till din egen
Rör dig som du vill. Klä dig efter ditt humör. Och gör hela världen till din catwalk. Kombinera stil och funktion med plagg som jackan Nike Dri-FIT med rynkade ärmar eller de vävda byxorna Nike med medelhög midja. Skapa looks som håller ditt tempo, oavsett om du springer, tränar hårt eller bara chillar.