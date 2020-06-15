Behöver barn verkligen vilodagar?

Det innebär däremot inte att du ska sätta press på dina barn att delta i intensiv aktivitet när de känner sig trötta. Eftersom barn vanligtvis förstår och säger ärligt hur de känner sig bör du alltid lyssna på dem och uppmuntra mindre intensiva aktiviteter när det behövs, säger Sue Falsone, klinisk specialist inom sjukgymnastik och sportmedicin och medlem i Nike Performance Council med specialinriktning på återhämtning. Om de till exempel är för trötta för att leka kan du erbjuda dem att hänga med dig på en cykeltur runt kvarteret för att piggna till. Du kan också föreslå att de stretchar som olika djur och visa positioner som den nedåtgående hunden eller katten och kon. Målet är att visa dem att rörelse faktiskt kan hjälpa dem att känna sig mindre slitna även när de inte har lust att röra på sig, säger Falsone.