Behöver barn verkligen vilodagar?

Behöver barn också vilodagar?
Coachning
med Nike Training
Att vara barn är utmattande på bästa möjliga sätt. Se till att de får vilan de behöver också.
Barn har gränslös energi. Men behöver de ordentliga pauser från allt springande, hoppande och lekande för att återhämta sig? Vi pratade med några branschexperter och Nike Master Trainers för att ta reda på det.
Om människokroppen är fascinerande är den unga människokroppen ännu mer anmärkningsvärd.
Tänk bara på hur dina barn verkar kunna springa runt hur länge som helst. Eller hur de snabbt återhämtar sig efter en energisk fotbollsmatch eller en timme på studsmattan. Enligt ny forskning som publicerats i tidningen "Frontiers in Psychology" har barn muskler som står emot trötthet och en medfödd förmåga att återhämta sig snabbare än vältränade uthållighetsatleter. En möjlig förklaring: eftersom deras mindre utvecklade kroppar inte alltid rör sig lika effektivt som våra kroppar gör kompenserar de genom att använda aerob (syrebaserad) energi för intensiv träning. Aerob energi producerar inte samma utmattande mjölksyra som den anaeroba energin, den typ vuxna använder sig av vid högintensiv träning och styrketräning.
Barn har muskler som står emot trötthet och en medfödd förmåga att återhämta sig snabbare än vältränade uthållighetsatleter.
Det innebär däremot inte att du ska sätta press på dina barn att delta i intensiv aktivitet när de känner sig trötta. Eftersom barn vanligtvis förstår och säger ärligt hur de känner sig bör du alltid lyssna på dem och uppmuntra mindre intensiva aktiviteter när det behövs, säger Sue Falsone, klinisk specialist inom sjukgymnastik och sportmedicin och medlem i Nike Performance Council med specialinriktning på återhämtning. Om de till exempel är för trötta för att leka kan du erbjuda dem att hänga med dig på en cykeltur runt kvarteret för att piggna till. Du kan också föreslå att de stretchar som olika djur och visa positioner som den nedåtgående hunden eller katten och kon. Målet är att visa dem att rörelse faktiskt kan hjälpa dem att känna sig mindre slitna även när de inte har lust att röra på sig, säger Falsone.
Med det i åtanke är det viktigt att tänka på att deras utmattning troligen inte är fysisk, säger Brian Nunez, Nike Master Trainer. "De flesta barn kommer inte att uppleva överträning, men om du lär dem utföra nya övningar och aktiviteter regelbundet kan de bli överbelastade mentalt. Det krävs ett stort fokus, vilket kan kännas utmattande."
För att undvika det rekommenderar Nunez att du hjälper dina barn att lära sig max en ny övning per vecka, till exempel en squat, och sedan låta dem öva på den hela veckan. Även om de följer med dig på ett av träningspassen i vårt Fitness Adventure-program med Brian och Bella Nunez kan du uppmana dem att veckans enda mål är att bekanta sig med bara en rörelse. Veckan därpå kan de fokusera på att lära sig utfall eller plankor. Naturligtvis ska du fortsätta att upprepa gamla övningar med tiden. Träning är träning och rörelse är en livslång resa, säger Nunez.
"Låt dem välja aktiviteten själva, precis som de väljer hur de ska leka på rasten."
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Ett annat proffstips när de känner sig trötta mentalt: Växla mellan dagar med mer intensiv, strukturerad aktivitet (som ett träningspass) och något som känns mer som lek, säger Nunez. "Låt dem välja aktiviteten själva, precis som de väljer hur de ska leka på rasten", lägger han till. Det bör vara något ostrukturerat, med få regler, till exempel kull. Lite självständighet kan göra att rutinen känns mindre strikt, vilket gör att det känns precis som det ska kännas att röra på sig: så pass roligt att de inte vill ta en paus från det.