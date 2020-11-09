Bakom designen: ACG Smith Rock

Vi var insnöade för kvällen så vi följde den klassiska traditionen för snödagar: att tända en brasa och koppla av. Vi samlades runt baren med varma ångande drycker och delade idéer och observationer från den gångna dagen. Vi jämförde hur vår utrustning hade fungerat både under bilresan och ute i snön. Vi fick nya perspektiv på funktion och diskuterade olika sätt att förbättra ACG för den kommande säsongen. Efter designsnacket drog vi oss tillbaka till stugans vardagsrum där vi hittade en bokhylla fylld med allt från kiosklitteratur till gamla vildmarksguider. Eftersom vi var avskurna från yttervärlden turades vi om att läsa högt för varandra ur slumpvis utvalda böcker från hyllan. För vissa av oss var det här första resan med ACG. Andra hade varit med i många år. Chansen att koppla av, vara närvarande i nuet och ha lite kul tillsammans med designteamet var på många sätt lika viktigt som att diskutera produkter och funktioner. Det skapade gemenskap och sammanhållning inom hela gruppen.